Amazon: acquistate OnePlus Nord CE 5 ad un prezzo mai visto prima d’ora

Uno degli smartphone di fascia media di maggior successo è sicuramente OnePlus Nord CE 5, modello che vanta dal canto suo alcune delle migliori specifiche tecniche della fascia di appartenenza, condite con un prezzo nettamente inferiore, e un risparmio oggi superiore alle aspettative, grazie ad Amazon.

Disponibile sul mercato da davvero pochissimo tempo, lo smartphone presenta un display da 6,77 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2392 pixel, è un Fluid AMOLED da 387 ppi, refresh rate a 120hz e oltre 16 milioni di colori. Ciò non porta ad avere dimensioni estremamente elevate, poiché si fermano a 163,58 x 76,02 x 8,17 millimetri di spessore, con un peso di 199 grammi.

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Il processore è il MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, octa-core con frequenza di clock a 3,35GHz, con a fianco la GPU Adreno 720, e anche una configurazione che si completa con 8GB di RAM, nonché 256GB di memoria interna (in questo caso espandibile con microSD). Nessuna novità dal comparto fotografico, poiché nella parte posteriore si possono trovare due sensori: principale da 50 megapixel e ultragrandangolare da 8 megapixel, riuscendo a realizzare scatti a 8165 x 6124 pixel, con angolo di ripresa massimo di 112 gradi.

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Amazon: OnePlus Nord CE 5 è vostro a basso prezzo

Il prezzo di OnePlus Nord CE 5 è davvero molto più basso di quanto avreste mai immaginato, proprio perché al giorno d’oggi l’utente si ritrova a poter investire un contributo di soli 281 euro, sempre con alle spalle garanzia legale della durata di 24 mesi e anche copertura completa di tutti i difetti di fabbrica. Ordinatelo subito al seguente link per spendere pochissimo.

L’acquisto di questo dispositivo porta con sè la spedizione a domicilio gratuita, effettuata da parte di Amazon senza vincoli (anche se non siete clienti Amazon Prime), oltretutto è un device sbrandizzato (quindi gli aggiornamenti di sistema vengono ricevuti dal produttore, non dall’operatore telefonico).