Amazon ABBASSA il prezzo di Lenovo Legion 5: un eccellente notebook da gaming

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Lenovo Legion 5 è un notebook da gaming che gli utenti oggi si ritrovano a poter acquistare a prezzo nettamente scontato su Amazon, con la possibilità comunque di spendere molto meno di un listino di base particolarmente elevato, data la presenza di specifiche e componenti di livello superiore al normale.

Il dispositivo in questione è caratterizzato dalla presenza di un display OLED con risoluzione WQXGA e diagonale di 15 pollici, capace di raggiungere anche un refresh rate di 165Hz, utilissimo per poter godere di giochi dalla fluidità decisamente elevata. Sotto il cofano è possibile trovare un processore Intel Core i7-14700HX, la quattordicesima generazione di uno dei SoC più amati e performanti al mondo, accoppiato con una configurazione che prevede 32GB di RAM e un SSD da 1TB. Ad affiancarlo troviamo una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 5070 con 8GB dedicati.

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Il sistema operativo non è altro che Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software, a completare un prodotto caratterizzato comunque da uno chassis realizzato in metallo, dalla finitura opaca su tutta la superficie, che lo rende piacevole alla vista, resistente e facilmente trasportabile ovunque vogliate, mantenendo anche una certa eleganza (data l’assenza di LED RGB o simili).

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Amazon fa crollare il prezzo di Lenovo Legion 5

Un dispositivo di questo tipo porta con sé una spesa complessivamente elevata, proprio perché il suo listino sarebbe di base di 1899 euro. La promozione che Amazon ha pensato di attivare e di mettere a disposizione di tutti, prevede una riduzione di circa 100 euro, così da poter arrivare a dover investire un contributo finale di 1799 euro. Collegatevi subito qui.

Al solito ricordiamo che è prevista la garanzia legale della durata di 24 mesi, la spedizione a domicilio viene gestita da Amazon.