Amazon ABBASSA il prezzo del robot aspirapolvere Roborock Q10 S5+

Avete davvero poco tempo a disposizione per acquistare Roborock Q10 S5+ a basso prezzo su Amazon, una promozione davvero più unica che rara che permette di mettere le mani su un dispositivo di alto livello, ma che oggi risulta essere praticamente accessibile da chiunque, senza vincoli o limitazioni.

All’interno della confezione gli utenti possono davvero trovare tutto il necessario per il suo corretto funzionamento, oltretutto è presente anche la stazione di svuotamento automatico, utilissima per ridurre al minimo la manutenzione, riducendola anche a circa un intervento al mese (dipendentemente dal numero di cicli e dal livello di sporco). La sua massima potenza di aspirazione è di 10’000 Pa, quantitativo più che sufficiente per la maggior parte degli ambienti, con sistema di pulizia VibraRise 2.0 (3000 volte al minuto), oltre naturalmente alla funzione di lavaggio con sollevamento del panno.

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Il controllo avviene sfruttando sia i pulsanti posti direttamente nella parte superiore, che tramite l’applicazione dedicata, compatibile sia con iOS che con Android, e addirittura con gli smartwatch, risultando decisamente più versatile del previsto.

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Amazon, il prezzo del robot aspirapolvere Roborock Q10 S5+ è davvero unico

Il robot aspirapolvere in questione parte da un listino di 429 euro, una cifra comunque già più che bilanciata, considerate le sue ottime prestazioni, ma che viene resa ancora migliore dalla presenza dello sconto applicato da Amazon. In questo modo oggi si scende del 37%, fino ad arrivare a dover sostenere un investimento finale di soli 269,99 euro, con la possibilità di applicare un secondo coupon (da inserire manualmente nella pagina) del valore di 40 euro, e così pagare solamente 229,99 euro. Premete qui per l’acquisto.

La spedizione viene gestita al solito da Amazon con consegna a domicilio entro pochissimi giorni dall’acquisto, la garanzia di 24 mesi copre tutti i difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare durante l’utilizzo.