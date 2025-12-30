Amazon ABBASSA del 44% il prezzo del robot aspirapolvere di Cecotec

Volete risparmiare al massimo sull’acquisto di un robot aspirapolvere, che possa fornire ottime prestazioni al giusto prezzo? allora dovete subito pensare di mettere le mani sull’offerta del prodotto di casa Cecotec, oggi disponibile in promozione su Amazon con un prezzo finale di vendita di soli 139 euro.

Nel corso degli ultimi anni i robot aspirapolvere stanno letteralmente spopolando nelle case di milioni di consumatori, per questo motivo al giorno d’oggi è possibile trovare una serie di promozioni che abbassano di molto il prezzo di vendita, come nel caso del modello Cecotec Y80 X-Treme. Il prodotto raggiunge una potenza di aspirazione di 13.000 Pa, all’interno della confezione è possibile trovare anche la base di svuotamento automatica, con capacità fino a 2.5L, in questo modo viene ridotta al minimo la necessità di intervento da parte del consumatore, riducendo al minimo la manutenzione.

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L’autonomia della batteria è comunque elevata, può pulire indistintamente fino a 220 metri quadrati, senza comunque interrompere l’operazione di pulizia. Il controllo del sistema avviene sia tramite i pulsanti fisici posti nella parte superiore, che con l’applicazione dedicata (disponibile sia per iOS che per Android).

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Amazon, che promozione oggi sul robot aspirapolvere di Cecotec

Quanto può costare un robot aspirapolvere di Cecotec in promozione su Amazon? ve lo diciamo subito, davvero pochissimo. Il suo listino sarebbe di 299 euro, e già di per sé non sarebbe un prezzo troppo elevato, ma viene ulteriormente ridotto dallo sconto applicato in automatico da parte di Amazon, che abbassa la spesa del 44%, andando così a dover sostenere un investimento finale di soli 139 euro. Potete ordinarlo subito al seguente link.

Al momento attuale, del prodotto indicato nel nostro articolo, possiamo trovare solamente la colorazione nera, non esistono altri colori acquistabili.