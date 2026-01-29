Allarme Android: un malware con AI colpisce tramite pubblicità nascosta

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Difendersi dal malware AI, strategie, rischi futuri e contromisure per Android

Nel 2026 la sicurezza di Android si trova davanti a una minaccia inedita, più sofisticata. I ricercatori di Dr.Web hanno individuato un malware capace di utilizzare modelli di intelligenza artificiale basati su TensorFlow.js per analizzare lo schermo del dispositivo e individuare banner pubblicitari nascosti all’interno delle app infette. Una volta riconosciuti gli elementi grafici, il trojan simula interazioni umane come tap e swipe, generando click fraudolenti che producono guadagni illeciti per i cybercriminali.

L’aspetto più critico riguarda la modalità di diffusione. Il malware è stato individuato su applicazioni pubblicate nello store alternativo GetApps di Xiaomi, piattaforma molto utilizzata in diversi mercati emergenti. Questo dimostra come gli store non ufficiali, pur offrendo comodità e promozioni, rappresentino spesso un canale per la diffusione di software malevolo. Le app infette, spesso giochi casual o utility apparentemente innocue, riescono a superare i controlli iniziali grazie a comportamenti dormienti che si attivano solo dopo l’installazione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Dal punto di vista tecnico, il funzionamento del malware è particolarmente insidioso. Il sistema acquisisce screenshot periodici dell’attività dell’utente, li analizza con modelli di riconoscimento visivo e individua pattern compatibili con annunci pubblicitari. Le conseguenze non si limitano al semplice consumo di dati o batteria. Gli utenti possono subire rallentamenti del dispositivo, perdita di privacy e potenziali problemi con i servizi collegati al proprio account Google. In contemporanea, gli inserzionisti vedono compromessi i budget pubblicitari e l’affidabilità delle metriche di rendimento, generando un danno economico diretto e una perdita di fiducia nell’ecosistema Android.

Difendersi dal malware AI, strategie, rischi futuri e contromisure per Android

La comparsa di malware basati su intelligenza artificiale segna un punto di svolta nella sicurezza mobile. Per gli utenti Android, la protezione passa innanzitutto da buone pratiche quotidiane. Installare applicazioni esclusivamente da fonti ufficiali, controllare attentamente recensioni e permessi richiesti, mantenere il sistema operativo aggiornato e utilizzare soluzioni di sicurezza affidabili sono azioni fondamentali per ridurre il rischio di infezione.

Dal lato delle aziende tecnologiche, il problema è ancora più complesso. I sistemi di rilevamento tradizionali faticano a intercettare malware che imitano il comportamento umano. Per questo motivo, i produttori di soluzioni di sicurezza stanno investendo in modelli di analisi comportamentale e machine learning difensivo, capaci di individuare pattern anomali anche quando l’azione fraudolenta appare “naturale”.

Un altro nodo riguarda gli store alternativi. La diffusione del malware tramite GetApps evidenzia la necessità di rafforzare audit, controlli automatici e collaborazioni con società di cybersecurity. Senza un impegno congiunto, il rischio è quello di creare ecosistemi paralleli meno sicuri, che diventano terreno fertile per campagne malevole su larga scala.