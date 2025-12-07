AliExpress sfida il mercato: Xiaomi TV 32″, cuffie wireless ONIKUMA e Lenovo oltre il 65% di sconto

Quando gli sconti superano la soglia del 65%, non si tratta più di semplici promozioni stagionali ma di autentiche opportunità da cogliere al volo. AliExpress in questi giorni sta proponendo riduzioni aggressive su praticamente tutte le categorie. La piattaforma cinese dimostra ancora una volta di saper battere la concorrenza sul prezzo, mantenendo però standard qualitativi sorprendenti su brand ormai affermati. I prodotti in queste promo coprono esigenze diverse, dal setup casalingo fino all’equipaggiamento sportivo

TV Xiaomi A 32″ Compatta con Schermo Colorato e Audio Dolby DTS-X

Portare qualità cinematografica in una camera da letto o in cucina non richiede più televisori ingombranti da 50 pollici. Questa Xiaomi da 32″ è dotata di tecnologia audio di fascia alta come Dolby Audio, DTS-X e DTS Virtual:X in un formato che si adatta perfettamente a mensole, comodini o mobili compatti.

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Solida e con un aspetto premium che dialoga bene con arredamenti moderni, pensata per chi desidera un secondo televisore senza scendere a compromessi sulle immagini. Questa smart TV è la TV da scegliere per ogni uso, dal binge-watching Netflix alla console portatile collegata via HDMI, passando per le video-ricette YouTube seguite mentre si cucina.

Disponibile in offerta a €129,44 con un risparmio del 69% rispetto ai €422,88 di listino: Acquista qui.

Cuffie Gaming Wireless ONIKUMA GT808 2.4GHz con Cancellazione Rumore e RGB

Le ONIKUMA GT808 montano una connessione wireless a 2.4GHz, garantendo latenza praticamente nulla e compatibilità immediata con PS5, PS4, PC e Mac. Nessun driver da installare, nessun setup complicato: basta il dongle USB e si è operativi in secondi.

L’illuminazione RGB personalizzabile aggiunge quel tocco estetico che da quel tocco in più a qualsiasi scrivania, e perchè no, permettendo sincronizzazioni cromatiche con tastiere e mouse già presenti sulla scrivania. I padiglioni imbottiti in memory foam distribuiscono il peso uniformemente, senza pressioni sui padiglioni auricolari.

Disponibile in offerta a €28,92 con un risparmio del 72% rispetto ai €102,28 originali: Acquista qui.

Cuffie Bone Conduction Lenovo X3 Pro Bluetooth 5.3 Impermeabili per Sport

Correre con auricolari in-ear significa isolarsi completamente dall’ambiente circostante. Le Lenovo X3 Pro ribaltano questo paradigma trasmettendo l’audio attraverso le ossa, lasciando i timpani liberi di ascoltare e percepire i rumori ambientali cruciali: clacson, campanelli di bici, chiamate di altri corridori.

Il Bluetooth 5.3 mantiene la connessione stabile fino a 10 metri di distanza dallo smartphone, con consumi ridotti superiori alle sei ore continuative. Il design a gancio auricolare assicura stabilità anche durante scatti o movimenti bruschi, senza mai cadere a terra.

Disponibile in offerta a €11,61 con un risparmio del 66% rispetto ai €34,26 di partenza: Acquista qui.