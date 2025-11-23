AliExpress, promozione assurda per il Black Friday con tanti sconti fino all’80%

I nuovi sconti disponibili su AliExpress sono pronti a fare la differenza in un mercato sempre più ricco di prodotti tra cui poter scegliere per spendere poco, difatti anche sul noto store di e-commerce con il Black Friday abbiamo assistito ad una forte riduzione della spesa finale da sostenere, sempre considerando la spedizione a domicilio gratuita per tutti gli ordini.
AliExpress, ecco quali sono gli sconti da non perdere
- Consolas Nintendo Switch Lite – 32GB Batería 3570mah 5.5” Compatto e leggero Controller integrati Giochi compatibili – PREZZO: 154 euro al posto di 478 euro – LINK.
- Aspirapolvere portatile senza fili Potente aspirazione ciclonica Ricaricabile portatile Ricarica rapida per peli di animali domestici a casa – PREZZO: 20 euro al posto di 52 euro – LINK.
- DJI Neo Drone Fly Camera Drone (NO RC) Video stabilizzato 4K 135g Protezioni eliche leggere e portatili a copertura totale Nuovo originale C0 – PREZZO: 173 euro al posto di 585 euro – LINK.
- New Xiaomi TV Box S 3rd Gen, Smart TV Box Android Lettore multimediale 4K UHD, Dolby Vision HDR10+ Assistente Google Set-Top Box TV Google – PREZZO: 64 euro al posto di 204 euro – LINK.
- MLLSE G2 Pro Mini PC Intel Twin Lake N150 processore LPDDR5 12GB RAM 512GB SSD WiFi 5 BT5.0 Win11 Mini Computer Desktop – PREZZO: 147 euro al posto di 463 euro – LINK.
- Tagliacapelli per il corpo da uomo Rasoio elettrico per bellezza igienica da uomo 5 in 1 Professionale Corpo Viso Orecchio Naso Tagliacapelli e Barba Set di bellezza Display a LED – PREZZO: 14,59 euro al posto di 50 euro – LINK.
- Laresar X11 550W 55000PA Aspirapolvere senza fili con potenza di aspirazione Palmare Smart Home Tazza per la polvere 60 minuti di autonomia 3 pezzi Set di filtri – PREZZO: 107 euro al posto di 368 euro – LINK.
- AMD RYZEN 7 7800X3D CPU Processore di gioco AMD R7 7800X3D 8-Core 16-Thread 5NM 96M Socket AM5 Senza ventola Cache di gioco Hot No Fan – PREZZO: 313 euro al posto di 585 euro – LINK.