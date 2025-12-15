AliExpress lancia uno sconto di 600 euro su questo notebook

l giorno d’oggi tutti devono assolutamente avere un laptop (notebook) nella propria dotazione di dispositivi di tecnologia di ultima generazione, per questo motivo ci ritroviamo a raccontarvi di uno sconto decisamente interessante che coinvolge un laptop di ultima generazione, applicato direttamente su AliExpress.
La prima cosa che notiamo avvicinandoci al prodotto in questione è chiaramente la presenza di un display da 16 pollici di diagonale, che può raggiungere 1920x 1200 pixel di risoluzione massima, è un IPS LCD abbastanza classico, tuttavia viene impreziosito dalla presenza di un rapporto d’aspetto in 16:10, colori abbastanza precisi e affidabili, con dettagli e nitidezza di livello nettamente superiore alla media. Il refresh rate si blocca a 60Hz, forse il lato più “negativo” del prodotto, fermo restando essere comunque perfettamente in linea con la fascia di prezzo di posizionamento.
Il processore non risulta essere eccessivamente performante, fermo restando essere a sua volta supportato dalla presenza di 16GB di RAM LPDDR5 e anche da 512GB di memoria interna su SSD NVMe, così da garantire al consumatore la più rapida possibilità di accesso a dati e contenuti, senza rallentamenti di vario genere. La connessione alla rete avviene tramite WiFi 6 dual-band, mentre in termini di connettività fisica abbiamo: jack da 3,5mm, USB-A 3.2, USB-A 2.0, USB-C 3.2, type-C DC, HDMi e un’altra type-C per il collegamento e la trasmissione di dati.
AliExpress, lo sconto di 600 euro è davvero pazzo
Lo sconto che AliExpress ha deciso di attivare è sicuramente uno dei migliori in circolazione, poiché comunque si parte da un listino di 1008,01 euro, per scendere di circa 600 euro, e arrivare così a dover sostenere un pagamento finale corrispondente a soli 460,67 euro. Acquistate il prodotto direttamente a questo link.
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Se volete acquistarlo, facciamo notare essere spedito direttamente dalla Germania, con la certezza di poter ricevere la merce a domicilio entro pochi giorni, senza costi aggiuntivi degni di nota.