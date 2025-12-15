AliExpress lancia uno sconto di 600 euro su questo notebook

l giorno d’oggi tutti devono assolutamente avere un laptop (notebook) nella propria dotazione di dispositivi di tecnologia di ultima generazione, per questo motivo ci ritroviamo a raccontarvi di uno sconto decisamente interessante che coinvolge un laptop di ultima generazione, applicato direttamente su AliExpress.

La prima cosa che notiamo avvicinandoci al prodotto in questione è chiaramente la presenza di un display da 16 pollici di diagonale, che può raggiungere 1920x 1200 pixel di risoluzione massima, è un IPS LCD abbastanza classico, tuttavia viene impreziosito dalla presenza di un rapporto d’aspetto in 16:10, colori abbastanza precisi e affidabili, con dettagli e nitidezza di livello nettamente superiore alla media. Il refresh rate si blocca a 60Hz, forse il lato più “negativo” del prodotto, fermo restando essere comunque perfettamente in linea con la fascia di prezzo di posizionamento.

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Il processore non risulta essere eccessivamente performante, fermo restando essere a sua volta supportato dalla presenza di 16GB di RAM LPDDR5 e anche da 512GB di memoria interna su SSD NVMe, così da garantire al consumatore la più rapida possibilità di accesso a dati e contenuti, senza rallentamenti di vario genere. La connessione alla rete avviene tramite WiFi 6 dual-band, mentre in termini di connettività fisica abbiamo: jack da 3,5mm, USB-A 3.2, USB-A 2.0, USB-C 3.2, type-C DC, HDMi e un’altra type-C per il collegamento e la trasmissione di dati.

AliExpress, lo sconto di 600 euro è davvero pazzo

Lo sconto che AliExpress ha deciso di attivare è sicuramente uno dei migliori in circolazione, poiché comunque si parte da un listino di 1008,01 euro, per scendere di circa 600 euro, e arrivare così a dover sostenere un pagamento finale corrispondente a soli 460,67 euro. Acquistate il prodotto direttamente a questo link.

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Se volete acquistarlo, facciamo notare essere spedito direttamente dalla Germania, con la certezza di poter ricevere la merce a domicilio entro pochi giorni, senza costi aggiuntivi degni di nota.