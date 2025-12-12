AliExpress ha un regalo per voi: un monitor KTC a basso prezzo

Una promozione davvero molto invitante vi attende in questi giorni su AliExpress, dove vi ritrovate a poter acquistare un monitor KTC a basso prezzo, così da essere sicuri di poter spendere relativamente poco sul suo acquisto, ma allo stesso tempo vi ritrovate ad abbracciare un dispositivo che costa tutt’altro che “troppo” rispetto ai listini a cui siamo solitamente abituati a vedere.

Il monitor da gioco di cui vi parliamo è il KTC 27 Zoll, come definisce la sua nomenclatura, presenta una diagonale da 27 pollici, è un Fast-IPS di ultima generazione con risoluzione massima in 2K e soprattutto un refresh rate fino a 180Hz (eventualmente è possibile scendere a 1440P e 144Hz). Il tempo di risposta è davvero bassissimo, solo 1ms, con sincronizzazione adattiva. La luminosità massima, di 450 cd/m2, è più che sufficiente per tutti coloro che vogliono utilizzare il dispositivo per giocare nella maggior parte degli ambienti, mentre il supporto a HDR 400 gli permette di restituire colori estremamente precisi, affidabili e dettagliati, con copertura del 133% della gamma sRGB.

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Disponibile nell’unica colorazione Black (nero), il monitor presenta un design che ricorda lontanamente il segmento di appartenenza (gaming), con linee abbastanza aggressive e squadrate, soprattutto sullo stand, di relative piccole dimensioni.

AliExpress, dovete acquistare subito questo monitor KTC

Un prezzo di vendita davvero ridotto ai minimi termini è quello del monitor da gioco di casa KTC, difatti il suo listino di 333,17 euro è un lontanissimo ricordo, oggi il consumatore si ritrova a poter spendere circa 198 euro in meno, arrivando a dover sostenere un investimento di soli 134,33 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

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Gli interessati all’acquisto devono comunque sapere che la spedizione a domicilio è completamente gratuita, parte direttamente dalla Germania ed è prevista in solo pochi giorni, senza dazi doganali o costi extra da segnalare, così da evitare brutte sorprese di vario genere.