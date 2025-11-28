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AliExpress con offerte in CADUTA LIBERA per il Black Friday

Il Black Friday di AliExpress porta con sé offerte letteralmente in caduta libera per tutti.

scritto da Denis Dosi 0 commenti 1 Minuti lettura
AliExpress con offerte in CADUTA LIBERA per il Black Friday

Gli utenti possono finalmente pensare di risparmiare al massimo sui vari acquisti effettuati su AliExpress nel corso del Black Friday, andando a prendere i migliori prodotti attualmente in promozione, con la certezza comunque di raggiungere un livello di risparmio elevato, senza rinunciare alle prestazioni e le funzionalità generali. Tutti gli sconti di cui vi parleremo prevedono la spedizione gratuita presso il vostro domicilio, senza costi aggiuntivi o dazi doganali da pagare.

AliExpress, ecco quali sono gli sconti da non perdere

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  • Supporto pieghevole per gocciolamento caffè Supporto in lega di alluminio per accessori per macchine da caffè espresso portatili elettriche wireless – PREZZO: 7,35 euro al posto di 34 euro – LINK.
  • EAFC 2000A Avviatore di emergenza per auto Accumulatori e caricabatterie di riserva portatile Batteria per auto Booster 12V Dispositivo di avviamento ausiliario per benzina diesel – PREZZO: 24,35 euro al posto di 53 euro – LINK.
  • New Xiaomi TV Box S 3rd Gen, Smart TV Box Android Lettore multimediale 4K UHD, Dolby Vision HDR10+ Assistente Google Set-Top Box TV Google – PREZZO: 58 euro al posto di 204 euro – LINK.
  • Aspirapolvere combinato 3 in 1 con aspirazione e soffiaggio integrati, ricarica USB, aspirapolvere per piccole auto – PREZZO: 3,80 euro al posto di 14 euro – LINK.
  • POCO X7 Pro Versione globale Cellulare 256GB / 512GB Dimensity 8400-Ultra 6.67″ Display 120Hz 6000mAh 5G NFC – PREZZO: 231 euro al posto di 376 euro – LINK.
  • Telecamera per endoscopio industriale 4.3 “Singola doppia lente HD 1080P Periscopio per ispezione auto IP67 Telecamera per fognature impermeabile con LED – PREZZO: 17,98 euro al posto di 47 euro – LINK.
  • Xiaomi TV A 32, dimensioni compatte con schermo colorato, suono dinamico con audio Dolby ™ , DTS-X e DTS Virtuale:X, Fini metallici di fascia alta – PREZZO: 114 euro al posto di 422 euro – LINK.
  • realme Buds Air 7 Auricolari Bluetooth Cuffie senza fili per smartphone realme GT7 Pro realme 14 Pro Plus 52 ore di durata della batteria – PREZZO: 33 euro al posto di 87 euro – LINK.