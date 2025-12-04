AliExpress: 5 prodotti tech imperdibili da regalare a Natale



Natale si avvicina e mai come quest’anno accontentare amici e parenti (senza gravare sul portafoglio) può essere facile. AliExpress ha lanciato una serie di promozioni interessanti su prodotti tecnologici che sono un must have utili nella vita quotidiana. Abbiamo selezionato cinque idee per regali eccezionali, lontani dai soliti gadget inutili che finiscono nel cassetto.

Mini PC CHUWI Ryzen 5

Se conosci qualcuno che lavora da casa o ha bisogno di un computer nuovo, questo potrebbe essere il regalo dell’anno. Il CHUWI UBox è compatto (pesa 600 grammi) ma ha dentro un processore AMD Ryzen 5 6600H, 16GB di RAM DDR5 e un SSD da 512GB. Praticamente nasconde le prestazioni di un computer fisso normale in una scatola che puoi nascondere dietro al monitor e portare con te ovunque.

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Silenzioso, ha WiFi 6 e gestisce senza problemi il 4K anche in fase di editing video. Perfetto per chi ha poco spazio o vuole una postazione minimal e portatile.

Prezzo in offerta: 220,30€ invece di 538,04€ – Vai al prodotto.

Robot Aspirapolvere ILIFE A30 PRO

Questo è il classico regalo che ognuno segretamente desidera. L‘ILIFE A30 PRO aspira, spazza e lava in automatico. Ha una potenza di 5000Pa e soprattutto una base che svuota da sola il contenitore della polvere. Nella vita di tutti i giorni significa che puoi dimenticartene per due mesi prima di procedere con la manutezione.

Ideale per chi ha animali, bambini piccoli o semplicemente odia perdere tempo a pulire. Autonomia di 150 minuti, quindi perfetto anche per grandi superfici.

Prezzo in offerta: 106,18€ invece di 258,00€ – Vai al prodotto.

Macchina Caffè Portatile

Gli amanti del caffè apprezzeranno. Questa macchinetta portatile funziona con capsule Nespresso, Dolce Gusto e caffè in polvere grazie ai tre adattatori inclusi. Batteria da 7500mAh ricaricabile via USB, pompa da 15 bar per un espresso vero.

Perfetta per chi viaggia, fa campeggio o vuole il suo caffè buono anche in ufficio senza dipendere dai distributori industriali.

Prezzo in offerta: 38,99€ invece di 125,25€ – Vai al prodotto.

Umidificatore Xiaomi Mijia 2

Un regalo sottovalutato ma molto apprezzato. L’aria secca in inverno crea problemi: gola irritata, pelle che tira, sonno disturbato. Questo umidificatore Xiaomi ha un serbatoio da 4 litri che dura 30 ore. Silenziosissimo (sotto i 38dB), tecnologia antibatterica agli ioni d’argento.

Ottimo per camere da letto, uffici o camerette dei bambini. Chi ha problemi con l’aria secca ti ringrazierà.

Prezzo in offerta: 34,99€ invece di 77,76€ – Vai al prodotto.

Cuffie Haylou Mori Pro

Ultimo ma non per importanza: cuffie con cancellazione del rumore attiva fino a -43dB a un prezzo ridicolo. Le Haylou Mori Pro hanno 35 ore di autonomia totale, Bluetooth 5.4 e sei microfoni per chiamate nitide (con ovviamente cancellazione del rumore attiva).

Perfette per studenti, pendolari o chi lavora in open space. Qualità da top senza spendere una follia.

Prezzo in offerta: 15,69€ invece di 45,64€ – Vai al prodotto.

Questi prodotti hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo anche senza sconti, ma con le promozioni natalizie diventano vere occasioni da ordinare subito così da riceverli in tempo per Natale.