Alfa Romeo e Maserati annunciano la nascita della BOTTEGAFUORISERIE

Alfa Romeo e Maserati hanno creato una sinergia volta a creare un polo di eccellenza automobilistica Made in Italy. I due marchi hanno dato vita a BOTTEGAFUORISERIE, un progetto che permetterà di racchiudere tutta la maestria artigianale votata alle creazioni a quattro ruote.

Che si tratti di vetture personalizzate senza tempo, restauri caratterizzati dalla massima precisione storica, esperienze sensoriali, ricerca di materiali innovativi, la nuova BOTTEGAFUORISERIE rappresenta un centro dedicato allo sviluppo delle prestazioni e alla ricerca estetica. Il connubio tra Alfa Romeo e Maserati rappresenta anche un legame diretto tra Moderna e Torino, centri di sviluppo dei due brand.

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I valori di questo nuovo corso si basano su tradizione e innovazione dove maestria artigianale e tecnologia permettono di realizzare progetti unici. Il centro creativo permetterà ai due brand di creare senza limiti attingendo al know-how di entrambi i marchi e sperimentando soluzioni inedite.

Scopri la sinergia tra Alfa Romeo e Maserati nel progetto BOTTEGAFUORISERIE, un polo di eccellenza automobilistica Made in Italy

La BOTTEGA sarà il luogo in cui concepire, progettare e sviluppare le few-off di Alfa Romeo e Maserati, creando modelli ad edizione limitata in collaborazione con le migliori menti del settore. Tuttavia, attraverso l’attenzione al mondo FUORISERIE, sarà possibile offrire un programma di personalizzazione per consentire ai clienti di realizzare la supercar dei propri sogni.

Non mancheranno riferimenti alla storia dei due marchi che sarà possibile vivere da vicino grazie agli Experience Centres. Il Museo Alfa Romeo di Arese (in provincia di Milano) e la Collezione Maserati Umberto Panini di Modena diventeranno il punto di contatto con la community di appassionati per scoprire da vicino la storia dei marchi. I modelli storici potranno essere restaurati dalle Officine Classiche BOTTEGAFUORISERIE che si occuperà della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico dei due Brand.

Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e COO di Maserati, ha dichiarato: “Questo lancio non è solo la creazione di una nuova iniziativa: è il simbolo di una nuova era per Alfa Romeo e Maserati. Rappresenta la nostra incrollabile fiducia nella forza della creatività, della capacità di progettazione e nella lavorazione artigianale italiane. Sono lieto di affidare questa missione a Cristiano Fiorio. Il suo eccellente lavoro con progetti come Alfa Romeo 33 Stradale e i nostri programmi nell’ambito del motorsport sono la dimostrazione di un profondo legame emotivo con l’anima dei nostri Brand. Questo è il primo passo verso una trasformazione più ampia che ridefinirà il futuro di Alfa Romeo e Maserati.”