Alexa+ su web? Purtroppo nessun aggiornamento in Italia

Per anni Alexa è stata una presenza fissa in casa, legata a un altoparlante o a un comando vocale lanciato velocemente. Un assistente utile, certo, ma confinato in spazi ben precisi. Con l’arrivo di Alexa.com in accesso anticipato, Amazon prova a rompere tale schema e a portare il suo assistente fuori dall’ambiente domestico, rendendolo raggiungibile anche dal browser. Il passaggio non è casuale. Arriva a nove mesi dal lancio di Alexa+ e racconta l’urgenza con cui Amazon sta spingendo sulla nuova versione del servizio. La disponibilità su decine di milioni di dispositivi è solo una parte della strategia. L’altra, forse più importante, è rendere Alexa un’abitudine quotidiana, qualcosa che si possa usare ovunque e non solo quando si è davanti a un Echo.

Alexa+: ecco cosa offre l’arrivo sul web

Al momento, è bene chiarirlo, l’accesso via web riguarda solo i mercati in cui Alexa+ è già attiva. L’Italia resta fuori, anche se i primi inviti sono stati spediti e lasciano intuire che il rollout sia tutt’altro che lontano. In ogni caso, la mossa ha un peso specifico notevole perché inserisce Alexa+ nello stesso campo di gioco di strumenti come ChatGPT e Gemini, che sul web hanno costruito buona parte della loro diffusione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Alexa+ nel browser non reinventa l’assistente, ma ne cambia il modo d’uso. L’interfaccia è pensata come uno spazio unico in cui convivono conversazione e azione. Si possono fare domande rapide, approfondire temi più complessi, organizzare contenuti o pianificare un viaggio. Il tutto senza perdere il filo del discorso. Il contesto viene mantenuto e sincronizzato con app ed Echo.

Uno degli ambiti in cui questa continuità emerge meglio è la gestione della vita quotidiana. Dal browser trovano spazio anche i controlli della smart home, con la possibilità di gestire luci, temperatura e videocamere, oltre ai suggerimenti per l’intrattenimento. Allo stesso tempo, caricando documenti o email, l’assistente è in grado di estrarre informazioni utili e aggiornare calendari e promemoria, riducendo il carico di micro-attività. Inoltre, Alexa+ può aiutare a strutturare i pasti settimanali tenendo conto di preferenze nutrizionali e trasformare automaticamente un piano alimentare in una lista della spesa. Quest’ultima risulta pronta per Amazon Fresh o Whole Foods.