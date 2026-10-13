AirTag 2 su Amazon in promo: 4 pezzi a 99,49€, minimo storico

La confezione da 4 di AirTag seconda generazione tocca il minimo storico su Amazon e scende a 99,49€, contro i 119,00€ del listino ufficiale. Il ribasso non arriva per caso. Nelle ultime ore Motorola ha portato il proprio kit di localizzatori Bluetooth a quota 99€ e ha messo una pressione piuttosto diretta sulla concorrenza. Apple ha risposto praticamente sullo stesso terreno, con un taglio netto sul pacchetto da quattro tracker che lo rende uno dei più convenienti di sempre.

L’offerta interessa soprattutto chi cerca un localizzatore affidabile e ben integrato nell’ecosistema Apple, da agganciare a chiavi, borse, zaini o bagagli. Con quattro unità nella scatola diventa semplice coprire gli oggetti che si perdono più spesso, o dividerle in famiglia senza spendere troppo.

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Cosa cambia dentro AirTag seconda generazione

All’esterno il salto generazionale quasi non si nota, perché il design resta lo stesso. Il vero cambiamento sta nella componentistica interna, rinnovata da cima a fondo. Il nuovo chip Ultra Wideband di seconda generazione offre una portata Bluetooth maggiore e una precisione di localizzazione superiore rispetto al modello originale. La funzione Posizione precisa diventa così ancora più affidabile quando il tracker viene abbinato a iPhone Air oppure a iPhone 15 e ai modelli successivi.

Una delle novità più apprezzate riguarda l’altoparlante, che ora ha un volume aumentato del 50% e un suono ridisegnato per farsi riconoscere anche in mezzo al rumore. Chi viaggia spesso troverà utile anche la condivisione della posizione con terze parti, pensata in particolare per gestire i bagagli smarriti grazie alla collaborazione con oltre 50 compagnie aeree.

Sul fronte delle specifiche tecniche il dispositivo resta compatto, con 31,9 mm di diametro, 8,0 mm di altezza e un peso di appena 11,8 grammi. All’interno trova posto una batteria a bottone CR2032 sostituibile che garantisce un’autonomia superiore a un anno. La connettività comprende Bluetooth, chip U2 e NFC, mentre la certificazione IP67 assicura resistenza a polvere e acqua. Resta disponibile anche l’incisione gratuita con testo ed emoji, un dettaglio che aiuta a distinguere i vari tracker quando se ne usano più d’uno.

C’è poi il capitolo sostenibilità. AirTag 2 è realizzato con l’85% di plastica riciclata e utilizza magneti composti interamente da terre rare riciclate. Prima dell’acquisto conviene però verificare la compatibilità, perché il dispositivo richiede iOS 26.2.1 o versioni successive e non funziona con i sistemi Android.

Quanto si risparmia sul kit da 4 su Amazon

Il prezzo di listino della confezione da 4 fissato da Apple è di 119,00€. L’offerta attuale su Amazon lo abbassa a 99,49€, con uno sconto di circa il 16% sul prezzo pieno e un risparmio che supera i 19€. Si tratta di una delle cifre più basse mai registrate per questo prodotto dal suo lancio, un’occasione concreta per chi aspettava il momento adatto prima di comprarlo. Il kit è disponibile con spedizione immediata direttamente tramite Amazon Italia.

Fonte: TecnoAndroid