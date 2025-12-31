AI e Nucleare: grande investimento per la creazione di nuovi microreattori

La crescita dei carichi di lavoro basati su AI sta riscrivendo le priorità energetiche statunitensi. Data center sempre più densi chiedono potenza stabile, continua, priva di oscillazioni. Le reti tradizionali reggono la pressione? La domanda resta sospesa mentre gli investimenti cercano risposte credibili. Qui prende spazio una proposta che punta sulla continuità più che sull’intermittenza, sulla standardizzazione più che sull’eccezione. L’attenzione converge su microreattori pensati per nascere in fabbrica e arrivare pronti all’uso. La tecnologia nucleare è al centro di questo approccio innovativo. L’annuncio di un finanziamento da 100 milioni di dollari catalizza l’interesse: capitale superiore al necessario per completare un dimostratore sostenuto dal Department of Energy, segnale di fiducia verso una traiettoria industriale rapida. L’idea che emerge è quella di produrre così energia prevedibile per l’infrastruttura digitale che non dorme mai.

Un nucleare compatto, sigillato, industriale

Con queste creazioni, si parla di pressurized water reactor, concetto rodato e già studiato, ora reinterpretato con una semplificazione estrema. Il nocciolo è racchiuso in circa 1.000 tonnellate di acciaio, un involucro permanente che integra funzione strutturale e contenimento. Il costo stimato dell’acciaio, attorno a 920.000 euro, appare competitivo rispetto al cemento ad alte specifiche. Il reattore arriva sul sito già caricato con combustibile per sei anni e non richiede manutenzione locale. Alla fine del ciclo operativo resta dov’è, con l’involucro che custodisce i materiali radioattivi. È una filosofia che riduce complessità e incertezze storiche del settore.

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Il progetto pilota da 5 megawatt sorgerà su terreni in affitto presso la Texas A&M University, con avvio previsto nel prossimo anno. Le unità commerciali puntano a 20 megawatt, potenza indicativa per circa 15.000 abitazioni. La produzione in serie è prevista dal 2028, sostenuta da un round guidato da Astera Institute e partecipato da Galaxy Interactive, Gigafund e Woori Technology. La strategia insiste sulla ripetibilità: decine o migliaia di unità identiche per abbassare i costi lungo la curva di apprendimento, restando dentro confini normativi stringenti. In un Paese alla ricerca di energia affidabile a basse emissioni, l’AI troverà nel Nucleare compatto la spina dorsale che attendeva?