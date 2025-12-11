AI e innovazione conquistano i Microsoft Store Awards 2025

L’ultima edizione dei Microsoft Store Awards 2025 rovescia le aspettative e mette in primo piano applicazioni che riscrivono il rapporto tra utenti e Windows. Gli sviluppatori presentano soluzioni mature, pensate per semplificare mansioni complesse e guidare le attività di ogni giorno con maggiore precisione. Le proposte spaziano dall’assistenza basata sull’intelligenza artificiale alla gestione aziendale, passando per musica, formazione e sicurezza informatica. La categoria dedicata agli assistenti IA premia Perplexity e ChatGPT, unite in un risultato a pari merito che evidenzia la crescente centralità delle ricerche intelligenti.

Perplexity offre funzioni multimodali, scorciatoie ottimizzate e un’integrazione avanzata con il desktop, utili per approfondimenti rapidi. ChatGPT per Windows risponde invece con un sistema di accesso immediato tramite una finestra richiamabile e con funzioni orientate al lavoro. La gestione di immagini e file avviene con fluidità e le opzioni per la privacy migliorano il controllo aziendale. Nel settore business emerge Invoice Maker & Estimate Creator, che automatizza fatture e preventivi con modelli versatili e invii immediati. Il pannello analitico segue entrate e spese in tempo reale e supporta diversi metodi di pagamento, rendendo l’app adatta a piccoli studi e professionisti indipendenti.

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Creatività, automazione e formazione sul podio ai Microsoft Store Awards 2025

L’automazione avanza con Manus, un sistema capace di operare in una sandbox sicura e gestire sequenze complesse senza supervisione costante. Il software esegue codice in vari linguaggi e controlla browser privi di interfaccia, supportando attività tecniche che richiedono attenzione continua. Il pannello dedicato permette di monitorare e correggere le operazioni con estrema precisione.

Sul fronte creativo emerge n-Track Studio, pensato per musicisti che desiderano lavorare con tracce illimitate e plugin avanzati. Gli strumenti basati su IA migliorano il mixaggio, mentre la stabilità del progetto favorisce produzioni complesse. Tra gli strumenti rivolti agli sviluppatori troviamo ngrok per Windows, che rafforza la sicurezza nel tunneling e introduce aggiornamenti automatici. Il servizio può funzionare in background e mantiene una compatibilità stretta con Windows Defender, semplificando test e collegamenti remoti.

La sezione educativa premia Scratch 3, utile per progetti interattivi e attività STEM grazie al supporto per micro:bit e LEGO. Il comparto gaming celebra Castle Craft, che sfrutta l’hardware Windows per creare mondi esplorabili basati sul viaggio nel tempo. La categoria musicale vede Moises Live isolare strumenti e voci in locale, riducendo la latenza tramite l’NPU. Anche Notion ottiene un riconoscimento grazie alla gestione unificata di documenti e attività, resa più immediata dall’integrazione con Windows.