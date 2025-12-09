Xiaomi e Samsung: arrivano nuovi aggiornamenti per smartphone e smartwatch

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Xiaomi e Samsung stanno distribuendo nuovi aggiornamenti software sia per smartphone che per dispositivi indossabili. Lato Xiaomi, il protagonista è REDMI Note 14 4G, che riceve l’atteso passaggio a HyperOS 3 con Android 16. Aggiornamenti importanti anche per Xiaomi Smart Band 10, mentre Samsung rilascia le patch di sicurezza di novembre 2025 per Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold3 e Galaxy Watch Ultra. Una serie di update che riflette il continuo impegno dei produttori nel mantenimento dei device più diffusi.

Novità aggiornamento HyperOS 3 per REDMI Note 14 4G e Xiaomi Smart Band 10

Il rollout di HyperOS 3 per REDMI Note 14 4G è ufficialmente iniziato tramite il firmware OS3.0.4.0.WOGMIXM, un pacchetto consistente che introduce Android 16 e una lunga lista di ottimizzazioni. Il sistema operativo rinnovato punta a unificare l’esperienza software tra smartphone, tablet e dispositivi IoT, offrendo animazioni più fluide, tempi di risposta ridotti e miglioramenti generali nelle prestazioni.

Il nuovo update include funzioni IA avanzate integrate a livello di sistema, tra cui miglioramenti alle traduzioni, scrittura assistita, ricerca tramite modelli linguistici e una maggiore integrazione con Google Gemini. Arrivano anche nuove possibilità di personalizzazione con i layout avanzati della schermata di blocco, il rinnovato editor Galleria con strumenti AI e la funzione HyperIsland, che mostra attività in tempo reale nella parte superiore dello schermo. Parallelamente, l’aggiornamento a HyperOS 3 è in rollout anche per Xiaomi Smart Band 10, per ora partendo dalla Cina e destinato a raggiungere progressivamente gli altri mercati nei prossimi giorni.

Novità aggiornamenti per Samsung Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3

Sul fronte Samsung arrivano le patch di sicurezza di novembre 2025 per i pieghevoli Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3, con i firmware F711BXXSGJYK1 e F926BXXSFJYK1. Le patch includono la risoluzione di 25 vulnerabilità Android (CVE), di cui due classificate come critiche, e 9 vulnerabilità SVE specifiche dei dispositivi Samsung. Non sono previsti cambiamenti funzionali, ma il pacchetto introduce i consueti miglioramenti di stabilità e bugfix. Flip3 e Fold3 non riceveranno Android 16 né One UI 8, avendo già raggiunto il limite dei quattro major update previsti; resteranno comunque supportati ancora per alcuni mesi tramite patch trimestrali.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Watch Ultra

Anche Samsung Galaxy Watch Ultra si aggiorna con il firmware L705FXXU2BYK1, che porta le patch di sicurezza di novembre 2025. Il pacchetto, poco sotto i 180 MB, introduce correzioni di sicurezza e ottimizzazioni generali per prestazioni e affidabilità. Un aggiornamento incrementale, ma importante considerando che il modello era fermo alle patch di agosto.