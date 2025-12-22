Adobe Firefly, è rivoluzione nell’editing AI: non dovrete più fare tutto da capo

Adobe compie un passo deciso nell’evoluzione dell’editing video basato su intelligenza artificiale. Con l’ultimo aggiornamento di Firefly, la piattaforma introduce un editor che consente di modificare parti specifiche di un video tramite prompt testuali, superando uno dei limiti più frustranti delle prime versioni. Fino a oggi, infatti, anche una correzione minima richiedeva la rigenerazione completa del filmato, con un notevole dispendio di tempo e risorse.

Il nuovo editor, ora disponibile per tutti dopo una fase di beta privata avviata lo scorso ottobre, cambia radicalmente l’approccio. È possibile intervenire su singoli elementi del video scrivendo semplici istruzioni, come modificare i colori, regolare l’illuminazione, cambiare l’inquadratura o suggerire piccoli movimenti di camera. A supporto arriva anche una visualizzazione a timeline, che rende più immediato il lavoro su fotogrammi, audio e sequenze, avvicinando Firefly a un vero ambiente di montaggio.

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Modelli esterni e qualità più alta

Per rendere l’esperienza più flessibile, Adobe ha scelto di rafforzare l’integrazione con modelli di terze parti. Tra questi spicca Aleph di Runway, che permette interventi molto mirati, come rendere il cielo nuvoloso, abbassare il contrasto o applicare uno zoom leggero sul soggetto. Accanto a questo, il modello proprietario Adobe Firefly Video introduce una funzione utile per chi lavora sullo stile visivo: caricando un frame iniziale e un video di riferimento per il movimento della camera, l’AI può replicarne l’impostazione nel progetto.

L’aggiornamento riguarda anche la resa finale. Grazie al modello Astra di Topaz Labs, Firefly consente ora di migliorare la risoluzione dei video fino a 1080p o 4K, un passaggio chiave per creator e professionisti. Sul fronte immagini arriva invece FLUX.2 di Black Forest Labs, disponibile subito su Firefly e in arrivo su Adobe Express a gennaio.

Firefly come ambiente creativo completo

Adobe affianca a queste novità anche board collaborative, pensate per facilitare il lavoro di squadra e la condivisione di idee visive. Per incentivare l’adozione, fino al 15 gennaio gli abbonati ai piani Firefly Pro, Premium e ai pacchetti di crediti potranno usufruire di generazioni illimitate per immagini e video.

Con l’editing video guidato dal linguaggio naturale, Firefly compie un cambio di passo evidente, avvicinandosi a un modello creativo in cui scrivere ciò che si desidera diventa parte centrale del processo.