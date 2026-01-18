Adobe annuncia l’arrivo del modello GPT-Image 1.5 su Firefly

Di recente, Adobe non si è limitata ad “aggiungere” l’intelligenza artificiale ai propri prodotti: l’ha messa al centro dell’esperienza. L’integrazione di strumenti come Photoshop, Express e Acrobat all’interno di ChatGPT e la partnership strategica pluriennale con Runway avevano già dato un segnale piuttosto chiaro. A ciò si è aggiunto l’ultimo annuncio che rafforza ulteriormente la direzione intrapresa dall’azienda. Si tratta dell’arrivo del modello GPT-Image 1.5 su Adobe Firefly. Firefly, del resto, è pensata come qualcosa di più di un semplice generatore di immagini. È un hub creativo che raccoglie modelli per immagini, video, audio e design. Ciò combinando soluzioni sviluppate internamente da Adobe con tecnologie provenienti da realtà esterne come OpenAI, Runway, Pika, Ideogram, Black Forest Labs e Google. Tale apertura consente agli utenti di muoversi tra stili e approcci diversi. Scegliendo di volta in volta lo strumento più adatto al risultato che vogliono ottenere.

Adobe Firefly accoglie ufficialmente GPT-Image 1.5

Uno dei veri punti di forza della piattaforma resta l’integrazione profonda con Creative Cloud. Firefly non vive in un ambiente isolato, ma è incorporata direttamente in applicazioni come Photoshop, Illustrator, Adobe Express, InDesign, Lightroom, Substance 3D e Adobe Stock. In pratica, l’AI entra nel flusso di lavoro senza interromperlo. In tal modo diventa una componente naturale delle fasi di ideazione, modifica e produzione dei contenuti.

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È importante sottolineare che alla base di tale ecosistema c’è il sistema dei crediti generativi mensili. Un sistema che rappresenta ormai una costante nel panorama dei servizi di AI creativa. I crediti da utilizzare funzionano come una sorta di valuta interna, utilizzabile per generare output di alta qualità. I quali vanno dalle immagini ai vettori, fino ai video e ai contenuti audio. Anche GPT-Image 1.5 rientra in tale logica presentata dall’azienda. Si tratta di un cambiamento importante che permette agli utenti di esplorare le potenzialità del nuovo modello in arrivo su Adobe Firefly.