Al CES 2026 Acer ha ampliato la propria offerta per la connettività mobile presentando Acer Connect M4D 5G Mobile Wi-Fi, un hotspot progettato per professionisti, lavoratori da remoto e viaggiatori che hanno bisogno di una connessione stabile ovunque si trovino. Il dispositivo nasce per rispondere a un’esigenza sempre più diffusa: poter contare su Internet affidabile anche lontano da reti Wi-Fi tradizionali, trasformando la rete mobile in un punto di accesso condiviso per laptop, tablet e smartphone.

Connettività 5G e Wi-Fi 6 per più dispositivi insieme

Il cuore del Connect M4D è la combinazione tra rete 5G e Wi-Fi 6 dual-band, con supporto alle frequenze a 2,4 e 5 GHz. Questa scelta consente di adattare automaticamente prestazioni e copertura in base allo scenario di utilizzo, privilegiando la velocità o la stabilità del segnale.

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L’hotspot può gestire fino a 16 dispositivi contemporaneamente, caratteristica utile sia per piccoli team in trasferta sia per chi utilizza più device nello stesso momento. Acer dichiara inoltre un’autonomia che arriva fino a 15 ore di utilizzo continuo, sufficiente a coprire un’intera giornata lavorativa senza ricarica.

Gestione avanzata delle SIM per i viaggi internazionali

Uno degli elementi più interessanti del Connect M4D è la gestione flessibile delle SIM. Il dispositivo supporta Nano-SIM fisica, eSIM e Virtual SIM, permettendo di memorizzare e gestire più profili di rete direttamente dall’hotspot. Per chi viaggia spesso all’estero, questo approccio elimina la necessità di cambiare SIM a ogni confine: basta attivare il profilo corretto per collegarsi rapidamente alla rete locale. Una soluzione pensata per ridurre tempi morti e complicazioni durante gli spostamenti internazionali.

USB tethering e modalità WISP per scenari più complessi

Oltre alla connessione wireless, il Connect M4D supporta anche il tethering via USB-C, compatibile con Windows, macOS, ChromeOS e Linux. La connessione cablata può risultare utile quando si cerca la massima stabilità o si vuole ridurre il consumo energetico dei dispositivi collegati. È presente anche la modalità WISP, che consente all’hotspot di collegarsi a una rete Wi-Fi esistente e redistribuirla ad altri dispositivi. In pratica, il Connect M4D può funzionare come ripetitore o punto di condivisione di una rete già disponibile.

Utilizzo domestico grazie alla docking station

Pur essendo pensato per la mobilità, Acer ha previsto anche un uso più stanziale. Il Connect M4D viene infatti accompagnato da una docking station dotata di porta LAN RJ45, che consente di utilizzarlo come router compatto. In questa configurazione, la connessione 5G può diventare una linea principale o di backup per casa o ufficio. Le modalità 5G NR to LAN e WAN permettono di adattare il comportamento del dispositivo alle esigenze della rete locale, senza configurazioni particolarmente complesse. Acer prevede l’arrivo del dispositivo in Europa intorno a giugno 2026, con un prezzo di partenza stimato in 249,99 euro.