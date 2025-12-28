2025 positivo per l’Europa, boom di auto elettriche e Plug-in

Il 2025 si chiude con un segnale positivo per il mercato di auto europeo, un risultato che rompe una sequenza di mesi altalenanti e restituisce un po’ di ossigeno al settore. Le immatricolazioni complessive tornano a salire e, ancora una volta, il contributo più evidente arriva dalle auto elettriche e dalle plug-in hybrid.

Non è una crescita uniforme in tutti i Paesi, né un rimbalzo clamoroso. Piuttosto, un avanzamento solido, costruito su scelte sempre più orientate verso l’elettrificazione, anche in un contesto economico che resta prudente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Auto elettriche in forte aumento

Il dato che colpisce di più riguarda le auto elettriche, che a novembre hanno messo a segno un incremento netto rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La quota di mercato continua ad ampliarsi, segno che l’elettrico non è più un acquisto di nicchia, ma una soluzione presa seriamente in considerazione da una platea sempre più ampia.

A spingere le vendite contribuiscono diversi fattori: una gamma più articolata, prezzi meno distanti dai modelli tradizionali e una maggiore fiducia nell’autonomia reale dei veicoli. Anche le infrastrutture di ricarica, pur con differenze marcate tra Paesi, stanno riducendo una delle barriere principali all’acquisto.

Non è un’esplosione improvvisa, ma una crescita costante, mese dopo mese.

Plug-in ancora centrali nel mercato

Accanto alle elettriche pure, continuano a performare bene le plug-in hybrid, che si confermano una soluzione di compromesso molto apprezzata. Per molti automobilisti rappresentano un passaggio intermedio, capace di offrire guida elettrica nei tragitti quotidiani senza rinunciare alla flessibilità del motore termico.

A novembre 2025 le plug-in hanno registrato un aumento significativo delle immatricolazioni, contribuendo in modo concreto al risultato positivo complessivo del mercato. In diversi mercati europei restano una scelta strategica, soprattutto per flotte aziendali e utenti che non hanno ancora accesso a una ricarica domestica stabile.

Termiche stabili, ma sotto pressione

Le motorizzazioni tradizionali tengono, ma senza slanci. Benzina e diesel continuano a rappresentare una parte rilevante del mercato, anche se la loro incidenza si riduce gradualmente. Il confronto con i modelli elettrificati diventa ogni mese più evidente, sia sul piano dei costi di utilizzo sia su quello delle restrizioni ambientali.

Il risultato complessivo di novembre riflette quindi un equilibrio che cambia. Non c’è un crollo delle termiche, ma una redistribuzione lenta e costante delle preferenze.

Un segnale per il 2026

Il bilancio di novembre 2025 offre un’indicazione chiara per i mesi successivi: il mercato auto europeo reagisce quando l’offerta intercetta nuove esigenze. E oggi queste esigenze parlano sempre più il linguaggio dell’elettrificazione.