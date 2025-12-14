20 anni di gaming: Razer reinventa l’iconico Boomslang

Razer compie vent’anni e lo fa con un gesto che sa di ritorno alle radici, ma senza cadere nel semplice richiamo nostalgico. La società, già protagonista nelle ultime settimane con una nuova linea di tastiere da gaming, ha deciso di celebrare questo traguardo riproponendo il suo primissimo mouse, il leggendario Boomslang. Un prodotto che, all’epoca della sua comparsa, contribuì a definire l’identità del brand e a conquistare un posto di rilievo in un settore allora ancora agli albori: il gaming competitivo. Ma la riedizione 20th Anniversary non è solo un omaggio al passato: è un aggiornamento tecnico e stilistico profondo, pensato per rendere quel mito del 1999 al passo con i più moderni standard di prestazioni e design.

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Razer celebra 20 anni rilanciando il leggendario mouse Boomslang

Il Boomslang originale nacque in un’epoca in cui le periferiche da gioco erano considerate accessori di nicchia. La sua forma inconfondibile, subito soprannominata “a testa di serpente” – il nome, d’altronde, richiama una specie velenosa africana – e le prestazioni elevatissime lo trasformarono rapidamente in un oggetto di culto tra i gamer più appassionati. Oggi, la versione rinnovata riprende quei tratti iconici, aggiungendo una scocca che gioca con parti semitrasparenti e rivestimenti in pelle sintetica sui pulsanti principali, dando allo stesso tempo un’impressione di modernità e raffinatezza.

Ma l’aspetto estetico è solo la metà della storia. Sotto la scocca, Razer ha inserito la tecnologia più avanzata: gli switch ottici Gen 4, il sensore ottico Focus Pro Gen 2 da incredibili 25.000 DPI, supporto ai protocolli wireless più recenti, ricarica senza fili e piena compatibilità con l’ecosistema Chroma RGB, che permette effetti luminosi sincronizzati con il resto delle periferiche. Il mouse, ambidestro, offre otto tasti secondari programmabili e può essere utilizzato con il Razer Mouse Dock Pro, che abilita l’HyperPolling fino a 8.000 Hz, pensato per chi vuole il massimo in termini di precisione e reattività nei giochi competitivi.

Il Boomslang 20th Anniversary sarà disponibile in tiratura limitata: solo 1.337 unità in tutto il mondo, un numero che aggiunge fascino e desiderabilità al già iconico dispositivo. Razer non ha ancora comunicato prezzo e data di lancio ufficiali, ma ha confermato che sarà possibile acquistarlo esclusivamente tramite il sito ufficiale e nei negozi del brand. In questo modo, l’azienda celebra due decenni di storia senza rinunciare a innovazione, nostalgia e, soprattutto, passione per il gaming.