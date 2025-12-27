1Mobile lancia l’iniziativa “Porta un amico” con ricariche omaggio

1Mobile si conferma tra gli operatori telefonici virtuali che tengono di più ai propri clienti. Il gestore premia nuovi e vecchi clienti, non solo con promozioni telefoniche esclusive da non perdere, ma anche con iniziative davvero pazzesche.

In questo periodo, con l’arrivo del Natale, 1Mobile ha messo a disposizione delle tariffe mirate per il momento, con sconti esclusivi a disposizione degli utenti. Oltre a queste tariffe da non perdere, 1Mobile Propone anche l’iniziativa “Porta un amico”, con cui l’operatore ci tiene a premiare i suoi clienti. Infatti, il risparmio anche sulla telefonia mobile può passare dal passa parola tra amici e familiari, e 1Mobile permette proprio di far ciò.

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In cosa consiste “Porta un amico” di 1Mobile?

Il funzionamento dell’iniziativa “Porta un amico” è davvero intuitivo. Parte tutto dal concetto che ogni cliente pregresso di 1Mobile può invitare uno o più amici a diventare dei nuovi clienti del gestore, utilizzando un codice amico.

Chi viene invitato, deve semplicemente attivare una Sim di 1Mobile, inserire il codice che gli è stato inviato, durante la procedura di attivazione e infine completare la portabilità del numero o in caso si tratti di nuovi numeri, l’attivazione di una nuova linea.

Il vantaggio è che entrambi andranno a ricevere un beneficio, sia il cliente che ha invitato l’amico, sia l’amico che ha ricevuto il codice usufruiranno di un rinnovo gratuito nell’offerta che hanno attivato. Si possono invitare fino a tre amici, e una volta che la Sim del nuovo cliente sarà attiva, anche lui potrà invitare a sua volta tre amici. L’iniziativa funziona perché c’è un vantaggio reciproco, che premia sia il cliente che invita, sia l’amico che viene invitato.

Se si è soddisfatti del servizio e si intende consigliarlo ai propri amici, ricevendo allo stesso tempo un premio, si può partecipare a questa semplice ma intuitiva iniziativa.