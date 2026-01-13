1Mobile: chi vuole il 5G, può avere 150GB al mese con la Speed 150

A chi non è mai capitato di trovare quell’offerta molto interessante da far pensare di lasciare il proprio gestore? È il caso di Speed 5G 150 Limited Edition, la nuova soluzione di 1Mobile, gestore virtuale italiano che opera su infrastruttura Vodafone. L’offerta nasce per intercettare chi valuta un cambio di operatore e cerca una dotazione generosa di giga senza rinunciare alla stabilità del prezzo nel tempo.

L’impostazione è diretta e leggibile fin dall’inizio, con una promozione che agevola il primo mese e poi si stabilizza su un canone fisso.

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Una tariffa 5G pensata per la portabilità

Speed 5G 150 Limited Edition include minuti illimitati verso tutti, 50 SMS e 150 GB di traffico dati in 5G. La struttura dell’offerta è dedicata esclusivamente a chi porta il proprio numero in 1Mobile, senza distinzioni legate all’operatore di provenienza. Una scelta che semplifica l’accesso e amplia la platea potenziale, evitando limitazioni spesso presenti in promozioni simili.

Il prezzo è uno degli elementi più caratterizzanti: 5 euro il primo mese in promozione, per poi passare a 6,99 euro al mese per sempre dal secondo rinnovo. Una formula che consente di testare il servizio con una spesa iniziale ridotta e poi contare su un canone stabile nel tempo.

Costi iniziali ridotti e SIM gratuita

Per chi sceglie la portabilità, la SIM è gratuita, eliminando spese accessorie al momento dell’attivazione. Chi opta per un nuovo numero sostiene invece un costo di 5 euro per la SIM. In entrambi i casi, il costo di attivazione è gratuito, un dettaglio che rende l’ingresso nell’offerta ancora più lineare.

L’attivazione è descritta come rapida e avviene esclusivamente tramite SPID, una scelta che velocizza le verifiche e riduce i tempi di attesa.

Un posizionamento chiaro nel segmento 5G

Con Speed 5G 150 Limited Edition, 1Mobile costruisce una proposta mirata, dove prezzo promozionale, abbondanza di giga e assenza di costi di attivazione si combinano in un’offerta pensata per chi vuole cambiare operatore senza complicazioni. Una soluzione che punta a rendere il 5G accessibile, mantenendo una struttura semplice e coerente.