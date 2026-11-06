007 First Light, prova gratuita di un’ora su PlayStation Plus

Tra le produzioni più rilevanti di questo 2026, 007 First Light si prepara ad accogliere una nuova ondata di reclute nel servizio segreto britannico. IO Interactive e Sony hanno messo a disposizione una prova gratuita riservata agli abbonati a PlayStation Plus Premium e Deluxe. La decisione arriva con la stagione natalizia ormai alle porte e in un’annata talmente piena di uscite importanti da aver forse lasciato l’avventura di James Bond in secondo piano agli occhi di una fetta di pubblico.

Una precisazione utile riguarda il piano Deluxe, che rappresenta la versione alternativa del Premium nei Paesi in cui il gioco in cloud non è disponibile. Chi rientra in una delle due fasce di abbonamento può vestire i panni dell’agente segreto per un’ora complessiva. Si tratta di un assaggio concreto delle potenzialità del progetto, pensato per chi vuole farsi un’idea precisa prima di decidere se procedere con l’acquisto.

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Cosa offre la prova da un’ora e lo sconto sull’Edizione Deluxe

Nei sessanta minuti a disposizione i possessori di PS5 possono affrontare l’intero prologo narrativo e partecipare ad alcune delle sessioni di addestramento di James Bond, che il team di sviluppo ha concepito come una sorta di tutorial. In pratica la prova accompagna il giocatore dentro le prime fasi della storia e gli insegna, passo dopo passo, come muoversi.

Il tutto funziona come un banco di prova ideale per prendere confidenza con il sistema di gioco e con la risposta del controller. Allo stesso tempo permette di saggiare l’avvio della trama e di scoprire la lettura inedita del celebre 007, plasmata dagli stessi autori di Hitman. Per chi ha seguito il progetto da lontano, magari distratto dalle tante altre uscite dell’anno, è un modo semplice per capire che tipo di esperienza propone questa nuova interpretazione della spia più famosa del cinema.

Chi, arrivato al termine della prova, avesse voglia di continuare la missione trova anche una promozione dedicata. L’Edizione Deluxe del gioco è infatti proposta con uno sconto del 50%, che porta il prezzo d’acquisto a circa 39,99 euro. Un’occasione che cade proprio in vista delle feste natalizie, quando molti giocatori sono pronti a riempire la propria libreria.

Vendite, nuovo DLC e il debutto su Nintendo Switch 2

L’apertura verso nuovi utenti segue una performance commerciale già molto solida. Lo scorso agosto 2026, 007 First Light ha superato il traguardo dei 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Un bottino destinato con ogni probabilità a crescere ancora durante le festività, complici gli sconti e l’eventuale conquista di qualche riconoscimento nelle premiazioni di fine anno.

Nemmeno il supporto dopo il lancio sembra destinato a fermarsi. La software house danese ha già pubblicato diversi aggiornamenti gratuiti pensati per incentivare la rigiocabilità del titolo, e prima della fine dell’anno ha in programma il rilascio di un nuovo DLC narrativo, con altri contenuti dedicati alla storia dell’agente britannico.

Il futuro dell’avventura di spionaggio guarda infine anche ad altre piattaforme. A marzo del prossimo anno il gioco di IO Interactive farà il suo esordio su Nintendo Switch 2, grazie a una conversione realizzata appositamente per la console di Nintendo.

Fonte: TecnoAndroid