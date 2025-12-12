Xiaomi lancia il nuovo scaldabagno smart a gas: acqua calda e controllo AI

Xiaomi amplia la sua gamma dedicata alla smart home con un nuovo scaldabagno a gas ad alte prestazioni, presentato in Cina tramite il brand Mijia. Il dispositivo, chiamato Mijia Smart Gas Water Heater 2 Zero Cold Water 18L, rappresenta l’evoluzione del modello da 16 litri arrivato a Ottobre e nasce per garantire acqua calda istantanea anche in abitazioni di grandi dimensioni. Il design segue il linguaggio estetico tipico della linea Mijia. Presenta quindi una parte frontale in vetro, linee pulite e un corpo relativamente compatto con dimensioni di 575x365x184mm, pensate per integrarsi facilmente in cucine e bagni moderni.

Dal punto di vista tecnico, lo scaldabagno supporta un carico termico massimo di 34kW, valore che permette di mantenere un flusso stabile anche con più punti d’uso attivi o durante i mesi più freddi. L’alimentazione avviene tramite gas naturale con una pressione nominale di 2000Pa, scelta pensata per garantire una combustione efficiente in diversi contesti abitativi. Il carico minimo, che può scendere fino a 3kW, migliora la capacità del dispositivo di modulare la temperatura con precisione, evitando sbalzi improvvisi quando viene richiesto un flusso ridotto.

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Xiaomi integra HyperOS e un chip AI per il controllo intelligente della temperatura

Una delle funzioni più rilevanti è il sistema Zero Cold Water, che utilizza una pompa booster TSI capace di raggiungere 8.100 giri al minuto. Questo meccanismo velocizza la circolazione dell’acqua nelle tubature, riducendo gli sprechi e assicurando acqua calda immediata anche quando la distanza tra lo scaldabagno e il punto d’uso è importante. Il sistema è progettato per funzionare in condizioni di pressione idrica molto variabili, rendendo il prodotto adatto sia per gli appartamenti ai piani alti sia alle abitazioni più basse.

Come prevedibile da un prodotto Mijia, la componente smart è fondamentale. Il nuovo scaldabagno è dotato di connettività Wi-Fi e può essere controllato tramite l’app Mijia all’interno dell’ecosistema HyperOS. Ciò consente di gestire la temperatura, monitorare i consumi e programmare il suo uso tramite smartphone.

Un chip AI dedicato analizza in tempo reale la temperatura dell’acqua in ingresso e regola automaticamente la combustione con una precisione dichiarata di ±0,5°C. L’obiettivo è evitare sbalzi termici, migliorare il comfort e ridurre i consumi energetici, ottimizzando il funzionamento in base alle condizioni effettive dell’impianto idrico. Il Mijia Smart Gas Water è già disponibile in preordine. E’ possibile trovarlo sulle principali piattaforme di e-commerce cinesi al prezzo di 2.499renminbi (circa 303€). Le vendite ufficiali partiranno il 15 dicembre. Non ci sono al momento indicazioni su un eventuale arrivo in Europa.