WhatsApp su iPhone migliora la trasparenza: la beta mostra le periferiche collegate

Con l’ultima versione beta di WhatsApp per iPhone emerge un cambiamento che punta a rendere più chiara la gestione dell’account su più dispositivi. L’aggiornamento 25.37.10.71 per iOS, distribuito tramite TestFlight, introduce infatti una sezione dedicata alle periferiche collegate, separandole dai dispositivi associati in modo tradizionale.

Una distinzione più chiara tra dispositivi

La novità è stata individuata da WABetaInfo e riguarda l’area Dispositivi collegati delle impostazioni. Qui alcuni beta tester iniziano a visualizzare un elenco di periferiche che si associano all’account in modo automatico, senza passare dalla scansione di un codice QR o dall’inserimento di un codice di verifica a sei cifre.

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Si tratta di una distinzione sottile ma importante. Finora WhatsApp mostrava principalmente computer e tablet collegati manualmente. Ora, invece, l’app separa queste categorie da quelle periferiche che si connettono in background, rendendo l’esperienza più fluida e coerente con l’uso quotidiano.

Il ruolo dei dispositivi indossabili

Questo passo in avanti è legato direttamente al lavoro svolto negli ultimi mesi sull’integrazione con i dispositivi indossabili. L’esempio più evidente è l’app beta di WhatsApp per Apple Watch, che consente di leggere e rispondere ai messaggi direttamente dal polso. Anche se alcune funzioni avanzate restano vincolate all’iPhone, l’impatto sulla continuità d’uso è evidente.

Proprio l’Apple Watch è, al momento, l’unica periferica che compare in modo esplicito nella nuova lista. Ogni voce è accompagnata da informazioni essenziali, come il nome del dispositivo e l’ultima attività registrata, elementi utili per tenere sotto controllo gli accessi attivi all’account.

Una gestione più ordinata, ma con dei limiti

Centralizzare tutto in un’unica schermata rende il controllo più immediato, soprattutto per chi utilizza WhatsApp su più schermi. Rimane però una differenza sostanziale nel modo in cui questi dispositivi possono essere gestiti. A differenza di computer o tablet, le periferiche collegate non possono essere scollegate direttamente dalle impostazioni dell’app.

Per revocare l’accesso è necessario disinstallare WhatsApp dal dispositivo interessato. Solo in questo modo la sincronizzazione dei messaggi viene interrotta e la periferica scompare automaticamente dall’elenco. È un passaggio meno immediato, ma pensato per garantire una rimozione netta e definitiva.

Distribuzione graduale e possibili sviluppi

La funzione è attualmente in rilascio graduale e disponibile solo per una parte dei beta tester su iOS. Alcuni segnali suggeriscono però che questa gestione più trasparente dei dispositivi potrebbe arrivare anche nella versione stabiledell’app disponibile su App Store.

Nel contesto di un utilizzo sempre più distribuito tra smartphone, computer e wearable, WhatsApp sembra muoversi verso un modello più ordinato e leggibile, riducendo le ambiguità e offrendo un controllo più consapevole sugli accessi all’account.