WhatsApp rinnova le Informazioni: come funziona la nuova sezione

WhatsApp sta reintroducendo una funzione vecchia dell’app, trasformandola in uno strumento più pratico per comunicazioni veloci. Le nuove Informazioni nascono per sostituire i messaggi di stato testuali che per anni sono rimasti nascosti nelle impostazioni, dando loro un ruolo più centrale e immediato. L’idea è di permettere agli utenti di condividere pensieri brevi, indicare se si è disponibili, segnalare che non si può rispondere o lasciare un aggiornamento istantaneo, senza creare uno Stato multimediale né inviare messaggi diretti.

La La somiglianza con le Note di Instagram è evidente, ma WhatsApp ha scelto una strada più semplice, solo testo, nessun audio, video o musica. L’utente può anche scegliere quanto tempo far durare il proprio messaggio, impostando la visibilità in base alle proprie esigenze.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Privacy, visibilità e possibili sviluppi futuri di WhatsApp Informazioni

Il cambiamento principale riguarda la posizione della funzione. Le Informazioni non sono più un’impostazione marginale, ma appaiono sopra le chat individuali e nella schermata del profilo. Chi visualizza un aggiornamento può rispondere subito, trasformando quel breve testo in un punto di partenza per una chat.

Oltre alla semplicità del formato, WhatsApp ha lavorato sul controllo della privacy. L’utente può decidere a chi far vedere le proprie Informazioni, scegliendo tra visibilità completa, lista di contatti selezionati o esclusione di alcuni utenti specifici. La priorità è offrire uno spazio rapido, ma che rimanga privato quanto necessario. Anche se al momento la funzione supporta solo il testo, alcuni indizi all’interno delle versioni beta fanno pensare a possibili ampliamenti.

L’aggiornamento inizierà a raggiungere tutti i dispositivi nel corso della prossima settimana e segna per WhatsApp un ritorno alle origini, reinterpretato però con una logica moderna. Le Informazioni diventano così un canale discreto ma utile, capace di offrire un modo più semplice per comunicare senza intasare inutilmente le chat e senza ricorrere agli Stati tradizionali.