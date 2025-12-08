WhatsApp punta su una nuova gestione delle chiamate su iPhone

La nuova versione di WhatsApp per iPhone rivoluziona la sezione dedicata alle chiamate e lo fa attraverso un’interfaccia più chiara e reattiva. L’aggiornamento, identificato dalla release 25.35.74, introduce una struttura che unisce in un unico spazio tutte le funzioni vocali e video. L’obiettivo? Rendere più immediata ogni interazione.

Tale rinnovamento si concentra sulla gestione delle chiamate senza risposta. Quando l’utente non ottiene risposta, compaiono subito due opzioni rapide, è possibile registrare un messaggio vocale o una nota video da inviare in tempo reale. Questo sistema, molto simile a una segreteria telefonica, consente di comunicare informazioni urgenti senza attendere un contatto diretto. Il messaggio viene recapitato nella chat insieme alla notifica della chiamata persa. WhatsApp propone così un metodo più umano e diretto per evitare silenzi indesiderati. Questa funzione è già in rilascio globale secondo quanto riferito dal portale specializzato WABetaInfo.

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WhatsApp rinnova la scheda Chiamate e introduce anche la pianificazione delle conversazioni

La nuova scheda Chiamate presenta una disposizione studiata per agevolare l’uso quotidiano. Il pulsante Chiama permette di accedere subito alla lista dei contatti salvati, da qui si possono avviare conversazioni singole o di gruppo fino a 31 partecipanti. Il design punta sulla rapidità, le interazioni recenti vengono evidenziate per ridurre i tempi di ricerca, accanto a questo comando appare la funzione Programma. L’utente può creare una chiamata futura e condividerla direttamente nella chat interessata, ogni partecipante riceve una notifica automatica che ricorda l’orario dell’incontro. È possibile modificare o annullare la chiamata senza lasciare l’hub principale. La gestione diventa così più ordinata e intuitiva.

Nella stessa schermata è presente il tastierino numerico. Questo strumento consente di comporre numeri rapidamente quando necessario. WhatsApp ha voluto integrare tutto in un unico centro operativo. La funzione di segreteria istantanea completa il nuovo ecosistema. Come detto, quando una chiamata non trova risposta, l’utente può registrare un messaggio immediatamente. Lo stesso vale per le videochiamate, dove è possibile inviare una breve nota video. Questa soluzione riduce il rischio di fraintendimenti e migliora il flusso comunicativo. L’app continua così a espandere le opzioni dedicate alle interazioni vocali.