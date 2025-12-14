WhatsApp: inoltrare messaggi e creare gruppi ora è più immediato

WhatsApp sta lavorando da tempo a una revisione dell’interfaccia per rendere più fluide alcune operazioni quotidiane. Con la beta Android 2.25.37.2, segnalata da WaBetaInfo, arriva un intervento più profondo del previsto sulla schermata dedicata all’inoltro dei messaggi, una delle funzioni più usate e, allo stesso tempo, una di quelle che mostrava più limiti nella gestione dei contatti selezionati.

Il cambiamento principale riguarda proprio la disposizione degli elementi. Nelle versioni precedenti, la parte bassa dello schermo si riempiva rapidamente dei nomi dei destinatari selezionati, generando un effetto visivo un po’ caotico. Ora quella lista si sposta nella barra superiore, sotto forma di un semplice sottotitolo che riunisce i contatti scelti. L’interfaccia guadagna spazio e diventa più chiara, senza liste che si accavallano mentre si decide a chi inoltrare un contenuto.

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A questo intervento grafico si aggiunge un nuovo tasto Inoltra, più grande e posizionato in basso. Non è più il piccolo tasto circolare che imitava il pulsante di una chat: qui tutto è più evidente, con un layout che invita all’azione senza incertezze.

Una scorciatoia per creare gruppi senza passaggi inutili

Accanto al nuovo pulsante compare un’opzione che semplifica la creazione dei gruppi. Se vengono selezionati almeno due contatti, WhatsApp propone la possibilità di creare un nuovo gruppo direttamente da lì, senza tornare al menu principale. La funzione esisteva già, ma era meno visibile; ora è integrata nella parte bassa dello schermo, dove risulta più naturale da individuare e usare.

WhatsApp sta comunque testando anche una variante alternativa con un numero ristretto di utenti: in quella versione, i contatti selezionati restano in basso come nel vecchio design, mentre la nuova opzione per creare un gruppo viene comunque spostata in una posizione più accessibile. È un classico test A/B, utile per capire quale soluzione risulti più immediata e meno “faticosa” da interpretare.

Le novità sono al momento in rollout per una parte dei beta tester che hanno aggiornato l’app dal Play Store, e verranno estese gradualmente nelle prossime settimane.