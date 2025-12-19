TikTok chiude l’accordo per restare negli Stati Uniti e rispondere alle richieste di sicurezza nazionale

Dopo mesi di tensioni politiche TikTok ha definito una soluzione. Un’ alternativa per mantenere operativa la piattaforma negli Stati Uniti. La scelta è stata quella di cedere il controllo del business americano a una nuova entità societaria con governance e partecipazione prevalentemente statunitensi. Così facendo ha risposto alle richieste avanzate dal Congresso e confermate dalla magistratura federale.

Il punto di svolta è arrivato con la firma di accordi vincolanti. Essi porteranno alla nascita di una joint venture dedicata esclusivamente al mercato USA. La nuova società sarà formalmente separata dalla casa madre cinese ByteDance e opererà con un consiglio di amministrazione a maggioranza americana. L’obiettivo? È duplice. Da un lato garantire la sicurezza dei dati degli americani; dall’altro preservare l’accesso alla piattaforma per oltre 170 milioni di persone.

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Tale soluzione arriva dopo una fase complessa. Un periodo segnato anche da una temporanea sospensione del servizio e da ripetute proroghe concesse dall’amministrazione statunitense. Dal punto di vista industriale, l’accordo consente a TikTok di evitare una cessione totale del marchio e di mantenere una partecipazione minoritaria, pur rinunciando al controllo diretto.

Dati, algoritmo e governance: cosa cambia davvero per TikTok negli Stati Uniti

Il cuore dell’operazione riguarda la gestione dei dati e dell’algoritmo di raccomandazione, da tempo al centro delle preoccupazioni delle autorità americane. La nuova joint venture avrà piena responsabilità sulla protezione delle info relative agli utenti. Questi ultimi saranno archiviati e gestiti esclusivamente su infrastrutture localizzate negli Stati Uniti.

Anche l’algoritmo subirà un’importante riorganizzazione. Verrà addestrato utilizzando soltanto dati provenienti dagli americani, con l’obiettivo di ridurre qualsiasi rischio di interferenze esterne. La moderazione dei contenuti, le politiche di sicurezza e la distribuzione del software rientreranno anch’esse sotto il controllo diretto della nuova entità.

Dal punto di vista politico ed economico, l’operazione rappresenta un precedente importante. TikTok diventa uno dei primi grandi casi di piattaforma globale costretta a “localizzare” il controllo societario per accedere a al mercato. Una soluzione che potrebbe fungere da esempio anche per altre aziende tecnologiche internazionali.