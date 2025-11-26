Spotify, problemi con l’app: cosa sta succedendo e come risolvere

Negli ultimi giorni Spotify sta dando problemi a un numero crescente di utenti. L’app, indipendentemente dal dispositivo utilizzato, può chiudersi all’avvio oppure bloccarsi appena si tenta di riprodurre un contenuto. Le segnalazioni circolano online e confermano che si tratta di un malfunzionamento reale, riconosciuto anche dall’azienda. Alcuni utenti hanno riscontrato crash immediati appena toccata l’icona, altri non riescono ad ascoltare neppure un singolo podcast perché l’applicazione smette di funzionare al momento della riproduzione.

In uno dei casi più comuni, l’app installata su un Pixel 10 Pro, aggiornata sia lato Android sia lato app, si chiudeva prima ancora di caricare la schermata iniziale. I tentativi classici – riavvio dello smartphone, chiusura forzata, attesa di un aggiornamento – non hanno avuto alcun effetto. La versione stabile più recente, la 9.0.96.826, rilasciata il 10 novembre, è la stessa che sta creando problemi anche ad altri utenti Android e iOS.

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Spotify suggerisce una soluzione temporanea in attesa della patch

La buona notizia è che esiste una soluzione immediata, anche se non particolarmente elegante: la reinstallazione completa dell’app. Disinstallare Spotify e scaricarla nuovamente dal Play Store o dall’App Store sembra ripristinare il corretto funzionamento. È ciò che ha risolto il problema su più dispositivi, come confermato anche dalla stessa piattaforma nelle discussioni della community ufficiale.

Per chi riscontra problemi con i podcast la dinamica è diversa. L’app si apre normalmente, permette di navigare tra album e playlist, ma si blocca nel momento esatto in cui si tenta di avviare un episodio. Sia su Android che su iOS, la riproduzione causa un crash immediato. La stessa Spotify, nelle risposte agli utenti, invita a procedere con una reinstallazione pulita, segnalando che in diversi casi ha permesso di ripristinare la funzionalità.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

L’azienda ha confermato ufficialmente che i team tecnici stanno indagando sul problema. Non è ancora disponibile un aggiornamento risolutivo, ma l’intervento dovrebbe arrivare con una nuova versione dell’app. In attesa della patch, la reinstallazione resta l’unica soluzione efficace. Per chi utilizza quotidianamente Spotify, soprattutto nella versione Premium, è un disagio evidente, ma almeno esiste un metodo rapido per tornare ad ascoltare musica e podcast senza crash.

La speranza è che l’aggiornamento arrivi presto, anche perché il numero di segnalazioni dimostra che il problema coinvolge un’ampia fetta di utenti in contemporanea.