Spotify pensa ai video: la piattaforma prepara la sfida a YouTube e TikTok

Spotify si prepara a un cambiamento significativo, andando oltre i confini dello streaming musicale. Un recente annuncio di lavoro pubblicato dall’azienda svela infatti una strategia chiara: costruire un’esperienza video di alto livello, capace di confrontarsi con piattaforme come YouTube e TikTok. Secondo le informazioni disponibili, negli Stati Uniti i primi passi verranno compiuti a breve, con l’integrazione dei videoclip musicali direttamente nell’app. Entro la fine del mese gli utenti statunitensi potranno passare da audio a video di un brano con un solo tocco, ampliando l’esperienza d’ascolto verso un uso più visivo e immediato.

Questa evoluzione è resa possibile dagli accordi siglati in autunno con le principali etichette discografiche e con la National Music Publishers’ Association. Per la prima volta, tali intese includono diritti audiovisivi estesi, un elemento fondamentale per distribuire e monetizzare contenuti video su larga scala. Come sottolineato dal Chief Business Officer Alex Norström, si tratta del tassello che Spotify attendeva da anni, un passo strategico che consente di innovare prodotti e funzionalità senza vincoli normativi o limitazioni di licenza.

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Una piattaforma già predisposta al formato video

Chi frequenta Spotify ha probabilmente notato che i contenuti video sono già parte dell’app. La piattaforma ospita quasi mezzo milione di video podcast e programmi e oltre 390 milioni di utenti hanno già visualizzato contenuti video almeno una volta. Non sorprende quindi che il tempo di visualizzazione sia più che raddoppiato rispetto all’anno precedente, come riportato da Norström agli investitori. L’arrivo dei videoclip musicali come funzione integrata rappresenta quindi una naturale estensione di ciò che il servizio sta già sperimentando da tempo.

Questa transizione riflette anche un più ampio movimento nell’industria dello streaming, dove i confini tra audio, video e interattività stanno diventando sempre più sottili. Anche Netflix, ad esempio, sta ampliando la propria offerta con videogiochi e prodotti video ibridi come i podcast visivi. Il percorso intrapreso da Spotify mira a un obiettivo preciso: trasformarsi da piattaforma audio a servizio video completo, puntando su un linguaggio più fluido e su un ecosistema di contenuti più ampio.