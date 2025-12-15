Spotify down: disservizi diffusi in tutto il mondo, segnalazioni in aumento

Chi ha provato ad ascoltare musica nelle ultime ore potrebbe essersi trovato davanti a un problema inatteso. Spotify sarebbe attualmente in down in diverse aree del mondo e le segnalazioni stanno crescendo esponenzialmente proprio in queste ore. I dati raccolti da Downdetector lasciano intendere che c’è stato un forte aumento, con gli utenti che non riescono ad accedere all’applicazione e di conseguenza neanche a riprodurre brani e podcast.

Problemi estesi anche in Italia e negli Stati Uniti

In territorio italiano ci sono state tantissime segnalazioni. I problemi sarebbero visibili già al login, con gli utenti che avrebbero segnalato caricamenti infiniti e app che non riesce a collegarsi ai server. La situazione appare ancora più rilevante negli Stati Uniti, dove il numero dei report ha superato quota 30.000, segno di un disservizio esteso e non limitato a singole aree geografiche.

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Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle cause del down. Spotify non ha ancora comunicato se si tratti di un problema legato ai server, a un aggiornamento o a un’interruzione infrastrutturale più ampia. L’unico elemento certo è la natura globale del disservizio, che coinvolge utenti con dispositivi e connessioni differenti.

Non solo Spotify: segnalazioni anche per Fastweb

In parallelo, anche Fastweb sta registrando un numero crescente di segnalazioni di malfunzionamento, seppur su scala più ridotta rispetto al down di Spotify. I numeri risultano inferiori rispetto al grande blackout di fine ottobre, ma le prime notifiche sono comparse da pochi minuti e il trend è in aumento.

Secondo le informazioni disponibili, i problemi più frequenti per Fastweb riguardano l’accesso a Internet dalla rete fissa. Alcuni utenti segnalano difficoltà anche sulla rete mobile e, in casi più isolati, una totale assenza di segnale. La distribuzione geografica appare frammentata, ma l’andamento delle segnalazioni suggerisce una situazione in evoluzione.

In attesa di chiarimenti ufficiali

Al momento non emerge un collegamento diretto tra i due disservizi. Spotify e Fastweb operano su piani infrastrutturali diversi, ma la contemporaneità degli eventi sta attirando l’attenzione degli utenti. Senza comunicazioni ufficiali, resta impossibile stabilire se si tratti di coincidenze o di problemi più ampi a livello di rete.

In assenza di spiegazioni tecniche, l’unica certezza è che il down di Spotify sta avendo un impatto significativo sull’esperienza di ascolto di milioni di persone. Aggiornamenti ufficiali potrebbero arrivare nelle prossime ore, chiarendo l’origine dei problemi e i tempi di ripristino.