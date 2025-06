Spotify: per gli utenti Premium migliorano i download

Spotify continua ad introdurre aggiornamenti interessanti. Quest’ultimi sono pensati per migliorare l’esperienza utente in modo tangibile. Tra le più recenti novità spicca una funzione che rivoluziona la gestione dei download sui dispositivi. Sia mobili che wearable. La novità principale riguarda la possibilità, per gli utenti, di avviare i download delle proprie playlist direttamente da remoto. Ciò significa che, utilizzando l’app di Spotify su uno smartphone, sarà possibile scaricare contenuti su un altro dispositivo, come un tablet o uno smartwatch. Ciò anche se non si ha accesso fisico diretto a quest’ultimo. In particolare, Spotify ha pensato anche agli utenti che utilizzano smartwatch, estendendo la compatibilità sia ai dispositivi con sistema operativo Wear OS sia agli Apple Watch.

Spotify: migliora la gestione dei download

Anche prima era possibile scaricare brani, podcast e playlist sul proprio orologio, ma la gestione di tali contenuti risultava piuttosto macchinosa. Con tale aggiornamento, invece, il processo diventa più semplice e fluido. E non è tutto. Un altro miglioramento importante riguarda la visualizzazione dei dispositivi su cui sono attivi i download. Toccando l’opzione “Gestisci download” all’interno di una playlist, gli utenti potranno ora vedere chiaramente quali dispositivi hanno già scaricato quel contenuto. Si tratta di un piccolo, ma utile passo avanti riguardo l’usabilità della piattaforma. Tale novità rende l’interfaccia più intuitiva e la gestione dei file molto più ordinata.

Tutte tali modifiche verranno distribuite a livello globale nelle prossime settimane. Ciò secondo quanto annunciato dal team di sviluppo di Spotify. A tal proposito, è importante sottolineare che la distribuzione avverrà in maniera progressiva. Ciò significa che bisognerà attendere affinchè la funzione arrivi a tutti. Per gli utenti più impazienti è disponibile l’opzione che permette di scaricare le versioni più aggiornate dell’app anche tramite canali alternativi come APK Mirror. Rimanendo così sempre al passo con le ultime novità. Il recente aggiornamento dimostra come Spotify continua ad investire nella praticità e nella personalizzazione dell’esperienza d’ascolto. In tal modo, il suo ecosistema diventa più connesso e reattivo.