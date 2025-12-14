Perché liberare spazio su WhatsApp è diventata una buona abitudine

Usare WhatsApp ogni giorno significa accumulare, spesso senza rendersene conto, una grande quantità di file. Foto, video, messaggi vocali e documenti ricevuti nelle chat finiscono nella memoria del telefono e, con il passare dei mesi, possono occupare diversi gigabyte. Questo fenomeno riguarda in particolare chi partecipa a gruppi molto attivi o utilizza l’app anche per lavoro, dove l’invio di file è continuo. Quando lo spazio disponibile si riduce troppo, il sistema operativo inizia a rallentare e le prestazioni generali del dispositivo ne risentono.

È per questo che svuotare periodicamente WhatsApp è una pratica utile. Il consiglio di farlo circa una volta al mese non è rigido e vale soprattutto per chi possiede smartphone con memoria limitata, come modelli da 64GB o meno. Va chiarito però un punto importante. WhatsApp non dispone di un vero cestino nascosto. L’app utilizza una sezione dedicata alla gestione dello spazio, che consente di individuare rapidamente i contenuti più pesanti e decidere cosa eliminare, senza cancellare le chat di testo.

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Come gestire lo spazio di WhatsApp senza rischi

Prima di intervenire sulla memoria occupata da WhatsApp, è sempre consigliabile eseguire un backup. Salvare una copia delle chat su cloud, tramite Google Drive o iCloud, garantisce la possibilità di recuperare i dati in caso di errore. Una volta messa al sicuro la cronologia, si può procedere con maggiore tranquillità alla pulizia.

Su Android e iPhone la logica è simile. All’interno delle impostazioni di WhatsApp è presente la voce dedicata alla gestione dello spazio, che mostra le conversazioni ordinate in base alla quantità di memoria occupata. In questo modo è facile individuare i gruppi o le chat che contengono più file multimediali. Entrando nella singola conversazione, si possono selezionare foto e video da eliminare, scegliendo se rimuovere tutto oppure solo i contenuti duplicati o meno recenti. L’operazione libera spazio immediatamente, senza compromettere i messaggi testuali.

Chi utilizza Android ha anche la possibilità di intervenire manualmente tramite un file manager, accedendo alle cartelle in cui WhatsApp salva immagini, video e audio. Questa soluzione è utile per utenti più esperti, perché consente di individuare file molto grandi che talvolta restano sul dispositivo anche dopo la cancellazione dalle chat. Su iPhone, invece, la gestione resta completamente integrata nell’app, mantenendo un approccio più guidato ma anche più sicuro.