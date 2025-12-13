OpenAI arriva nelle aziende mentre cresce la pressione competitiva

Negli ultimi mesi OpenAI ha iniziato a mettere in evidenza un cambiamento importante che riguarda soprattutto il mondo aziendale. L’adozione degli strumenti basati su ChatGPT sta aumentando in modo costante e sempre più imprese sperimentano soluzioni che fino a poco tempo fa sembravano lontane. La crescita del traffico su ChatGPT negli ambienti professionali appare ora decisiva per sostenere gli investimenti infrastrutturali annunciati dalla società, che richiedono risorse enormi e continue.

L’espansione nel settore enterprise diventa quindi un pilastro essenziale per mantenere stabile il modello economico, soprattutto in una fase in cui i competitor avanzano e il mercato si frammenta. A ciò si aggiunge un aumento netto delle richieste complesse inviate tramite API, segnale che molte aziende stanno sperimentando utilizzi più sofisticati rispetto al passato. Il volume dei token legati al ragionamento profondo ha raggiunto livelli molto alti e questa tendenza richiama anche l’attenzione sui consumi energetici della tecnologia, un tema sempre più discusso nelle sedi internazionali.

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OpenAI: la spinta dei GPT personalizzati e i nuovi dubbi dei lavoratori

. Molte imprese hanno già integrato migliaia di questi strumenti e li considerano parte strutturale del lavoro, più che semplici assistenti da affiancare ai processi esistenti. OpenAI vede in questo fenomeno la conferma di una trasformazione profonda, simile a quella che seguì l’introduzione della macchina a vapore. Questa immagine vuole rendere chiaro quanto l’AI stia modificando in modo rapido il modo di lavorare.

I primi dati mostrano che molti dipendenti percepiscono un risparmio di tempo significativo e una maggiore capacità operativa. Alcuni dichiarano di riuscire a svolgere compiti che prima richiedevano competenze tecniche avanzate, ma questo nuovo equilibrio non è privo di rischi. La produzione di codice da parte di utenti poco esperti può generare fragilità diffuse, soprattutto in ambienti dove la sicurezza è cruciale. .

Nonostante l’uso più frequente degli strumenti base, molte aziende non sfruttano ancora le funzioni avanzate, spesso per la necessità di riorganizzare i processi interni. Questa differenza crea due velocità diverse nel mondo produttivo e alimenta la preoccupazione di chi teme che l’accelerazione dell’AI possa ridurre il ruolo umano in alcune attività. La società sostiene che ci sia ancora tempo per adattarsi e per trovare un equilibrio stabile.