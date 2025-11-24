Oneplus 15R, il nuovo smartphone pensato per un pubblico più ampio

OnePlus si prepara all’arrivo del OnePlus15R, uno smartphone progettato per offrire potenza e resistenza senza rinunciare all’ estetica. Il dispositivo sarà disponibile in Europa, India e Nord America e verrà proposto in due colorazioni molto diverse tra loro: Charcoal Black, più discreta e pensata per chi usa il telefono anche per giocare, e Mnt Breeze, i una tonalità verde più chiara e moderna. Questo modello introduce un design del tutto nuovo, con una cornice piatta in metallo e una camera posteriore inclinata a 45°, un dettaglio che lo distingue dai modelli precedenti.

La resistenza è uno dei punti fondamentali del progetto. OnePlus 15R ottiene infatti certificazioni molto elevate, dalle IP66 fino alle IP69K, una rarità nella sua fascia di prezzo e una garanzia di resistenza. L’azienda punta così a un pubblico che cerca uno smartphone robusto ma comunque elegante.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Oneplus Pad Go 2 e Watch Lite, tra produttività e benessere

Insieme allo smartphone arriva anche il OnePlus Pad Go 2, un tablet che vuole portare un’esperienza più completa nella fascia media. Il design è semplice e pulito, con una finitura in vetro anti-riflesso pensata per risultare gradevole al tatto e comoda nell’uso quotidiano. La novità più importante è la connettività 5G, introdotta per la prima volta nella serie Pad Go, utile a chi lavora o studia in mobilità. Il tablet sarà disponibile anche in una variante Lavender Drift, più vivace e pensata per un pubblico giovane. Con lui debutta anche la nuova penna Stylo, lo stilo creato appositamente per scrivere, prendere appunti o gestire lavori creativi in modo più preciso.

Accanto ai due dispositivi principali, OnePlus presenta anche il nuovo OnePlus-Watch Lite, lo smartwatch più economico della gamma ma con funzioni che richiamano i modelli di fascia più alta. Il design è semplice, con finitura Silver Steel, leggermente lucida.

I tre prodotti verranno presentati ufficialmente il 17 dicembre e saranno accompagnati da alcune offerte di pre-ordine che includono sconti, accessori e promozioni dedicate a studenti e utenti business. Insomma, con questo lancio OnePlus conferma la propria volontà di crescere in più categorie. Ma soprattutto di creare un sistema solido, capace di unire smartphone, tablet, accessori e dispositivi indossabili.