Microsoft trasforma Windows in una piattaforma AI completa

Nel corso di Ignite 2025, Microsoft ha delineato la nuova fase evolutiva di Windows, una trasformazione resa possibile da tre pilastri centrali: Cloud, sviluppatori e sicurezza. È soprattutto quest’ultima a guidare i cambiamenti più importanti, con una serie di interventi mirati a rendere il sistema più stabile, autonomo e resistente alle vulnerabilità.

Uno dei primi passi concreti è l’introduzione del supporto alle passkey in Windows Hello, per ridurre ulteriormente l’uso delle password. Allo stesso tempo, Microsoft sta velocizzando la rimozione dal kernel di driver e tool di sicurezza di terze parti. Oltre a tutto ciò anche il tema della resilienza viene considerato una priorità con strumenti come Point-in-time Restore, Cloud Rebuild, Intune Recovery e Quick Machine Recovery. Tutti progettati per ripristinare rapidamente i dispositivi e ridurre i tempi di inattività.

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Attraverso Autopatch Update Readiness, gli amministratori IT possono anche valutare in anticipo eventuali criticità prima di distribuire aggiornamenti su larga scala. Il fine? Rendere l’intero ecosistema più prevedibile e controllabile.

Cloud e sviluppatori: Windows si prepara a diventare una piattaforma AI-native

L’altro pilastro della nuova visione Microsoft riguarda l’innovazione legata agli sviluppatori e al potenziamento delle capacità AI. Grazie a Microsoft Foundry on Windows e WindowsML, viene infatti introdotta una pipeline unica per l’esecuzione dei modelli AI sul dispositivo. Il sistema sceglie in autonomia se utilizzare CPU, GPU o NPU, ottimizzando prestazioni e consumi.

Tra le novità più rilevanti figurano nuove API compatibili con modelli come SDXL e funzioni avanzate come la Video Super Resolution, che permettono agli sviluppatori di costruire applicazioni AI-native basate su fondamenta moderne e più robuste.

Sul fronte del Cloud, Windows 365 continua a diventare sempre più flessibile e potente. Funzioni come Windows 365 Reserve e le nuove Migration API consentono di spostare utenti e sessioni tra diversi dispositivi con estrema semplicità. Invece, le nuove Cloud Apps e User Experience Sync permettono di mantenere un ambiente coerente anche per chi lavora da dispositivi intermittenti o in mobilità. Nel complesso, Microsoft mira a un ecosistema in cui locale e cloud si fondono in un’unica piattaforma AI coerente, integrata e ottimizzata per ogni tipo di utilizzo professionale.