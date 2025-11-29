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Meteo OnePlus in grave malfunzionamento che mette alla prova l’affidabilità dei dispositivi

Un disservizio imprevisto che solleva dubbi sull’affidabilità dell’intero ecosistema OnePlus

scritto da Ilenia Violante 0 commenti 1 Minuti lettura
OnePlus

L’app Meteo integrata in OxygenOS sta mostrando un comportamento anomalo che preoccupa molti utenti. I dati non vengono aggiornati e le previsioni risultano bloccate o del tutto assenti. Il problema appare diffuso e coinvolge diversi modelli che vanno dal OnePlus 13 al 15.

A quanto emerge dalle segnalazioni, la causa sembrerebbe collegata a un guasto ai server centrali. Anche figure autorevoli come Mishaal Rahman hanno confermato il bug sui propri dispositivi. La situazione, però, varia da regione a regione, perché alcuni utenti europei e indiani riferiscono un funzionamento regolare. Questo dettaglio lascia pensare a un malfunzionamento limitato ad alcune aree o a gruppi specifici di modelli.

Smartwatch OnePlus coinvolti e silenzio ufficiale

Il servizio Meteo è una funzione consultata spesso e si trova nella schermata principale. Quando smette di aggiornarsi, il sistema perde parte della sua affidabilità e costringe molte persone a cercare alternative temporanee. Chi usa le previsioni in tempo reale per organizzare viaggi, impegni o spostamenti quotidiani ora si trova a dover installare app esterne dal Play Store.

Il malfunzionamento colpisce anche i dispositivi indossabili dell’azienda. Molti possessori del OnePlus Watch 3 segnalano sincronizzazioni errate, dati incompleti e messaggi come “location not found”. Anche i tentativi di risoluzione più comuni, come lo svuotamento della cache o la revisione dei permessi, non hanno portato cambiamenti.

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda. Ad ogni modo, visto l’aumento delle segnalazioni sui social e sui forum, è probabile che OnePlus stia già lavorando a una soluzione tramite un aggiornamento software o una patch lato server. Fino ad allora, gli utenti dovranno fare affidamento su servizi esterni. Installare un’app meteo alternativa resta quindi la scelta più semplice per continuare a ricevere informazioni aggiornate. Insomma, questo episodio evidenzia quanto sia importante la stabilità dei servizi base e quanto un malfunzionamento possa influenzare l’esperienza complessiva. Una risposta rapida potrebbe aiutare a ristabilire fiducia e continuità nell’uso quotidiano dei dispositivi.