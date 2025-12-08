Le migliori applicazioni Windows del 2025 secondo Microsoft

Se volete scoprire quali sono le migliori applicazioni di Windows, adesso è possibile visionare la lista di queste piattaforme stilate da Microsoft. Tutto questo è stato fatto per i Microsoft Store Awards, un riconoscimento ufficiale che viene riconosciuto da Microsoft.

Per ogni edizione Microsoft valuta una serie di candidati secondo dei parametri differenti e che abbracciano diverse categorie. L’obiettivo è chiaramente quello di portare all’attenzione degli utenti le applicazioni che si sono distinte e che sono state definite le più meritevoli.

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Questo premio è importante sia per gli utenti che in questo modo possono andare a visionare questa lista e prendere spunto nella ricerca di applicazioni, sia per gli sviluppatori che in questo modo portano visibilità al proprio prodotto.

La lista delle migliori applicazioni Windows del 2025

Quest’anno le applicazioni Windows che sono state degne di nota secondo Microsoft sono diverse, e abbracciano differenti campi.

Ad esempio, per una delle categorie più apprezzate e attese dagli utenti, ovvero quella inerente agli assistenti di intelligenza artificiale, si sono distinte due piattaforme in particolare. Si tratta di ChatGPT e Perplexity che si sono distinte per motivi differenti, ma sono state ritenute entrambe meritevoli.

Per la categoria musica, invece si è distinta in particolare l’applicazione Moises Live, un’app che presenta diverse funzioni, consentendo agli utenti anche di effettuare remix, e addirittura Divertirsi con il karaoke.

Altre categorie di rilievo, come la produttività ha premiato la piattaforma Notion, molto utile per gli utenti che hanno bisogno di lavorare o studiare, perché in grado di permettere di lavorare su appunti e documenti. Per la categoria giochi, l’applicazione premiata è stata Castle Craft, un gioco molto interessante che cerca di unire diversi elementi, come costruzione e strategia.

Anche quest’anno le applicazioni che si sono distinte nei diversi campi sono interessanti, e possono sicuramente aiutare gli utenti a scegliere in maniera consapevole tra le piattaforme Sviluppate meglio.