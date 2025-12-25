Instagram: presto limitato il numero di hashtag per post

Gli hashtag su Instagram stanno per cambiare radicalmente. Il social network ha annunciato che ogni post potrà contenere al massimo cinque tag. Si tratta di una decisione che punta a trasformare il modo in cui gli utenti condividono contenuti e interagiscono con il pubblico. A comunicare tale decisione è stato Adam Mosseri, CEO della piattaforma, sul suo canale ufficiale Instagram Advice. Qui ha spiegato che la tendenza a inserire decine di hashtag non migliora realmente il reach dei post. Al contrario, pochi tag mirati e specifici risultano più efficaci.

Instagram: cambia il numero massimo di hashtag che si possono usare

Tale scelta si ispira direttamente al modello già adottato da Threads. Sul servizio di microblogging della stessa azienda, infatti, ogni post può avere un solo tag. Si tratta di una limitazione pensata per costruire comunità tematiche autentiche e scoraggiare l’engagement farming. Ovvero tutte quelle pratiche che cercano di gonfiare artificialmente like e visualizzazioni. Il tutto senza generare interazioni reali.

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Con la nuova regola, Instagram vuole guidare i creator verso un uso più strategico degli hashtag. In tal modo, si punta a trasformandoli in strumenti di coerenza e pertinenza piuttosto che in semplici “collant” per aumentare la visibilità. L’obiettivo è favorire interazioni più genuine e contenuti che risuonino davvero con il pubblico.

Per chi pubblica regolarmente, il cambiamento rappresenta una sfida, ma anche un’opportunità. Abbandonare le liste infinite di tag e concentrarsi su pochi hashtag scelti con cura. I quali possono risultare più vicini al messaggio e al tema del post pubblicato. Una mossa che promette di rendere Instagram meno dispersivo e più orientato alla qualità dei contenuti. Un’opzione che potrebbe cambiare il modo in cui vengono presentati i post sulla piattaforma. Non resta quindi che attendere e scoprire come gli utenti si adatteranno a tale novità in arrivo su Instagram.