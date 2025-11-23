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Grok per Android si aggiorna e introduce un widget

Grok su Android si aggiorna: un widget innovativo permette accesso immediato a Chat, Imagine e Voice dalla Home.

scritto da Rosalba Varegliano 0 commenti 1 Minuti lettura
Baby Grok Elon Musk

Grok per Android si rinnova con un aggiornamento che punta tutto sulla rapidità d’uso. La novità più interessante è l’arrivo di un widget completamente nuovo, pensato per offrire accesso immediato alle sue tre funzioni principali: Chat, Imagine e Voice. Una piccola aggiunta che, nella pratica, cambia parecchio il modo di interagire con l’assistente di xAI.

Tutto più veloce, senza aprire l’app

Fino a pochi giorni fa Grok richiedeva l’apertura dell’app e qualche passaggio aggiuntivo per attivare una conversazione o generare un’immagine. Con il nuovo widget, invece, basta sbloccare lo smartphone per avere tre scorciatoie sempre pronte sulla schermata Home:

  • Chat – per iniziare subito una conversazione testuale con Grok

  • Imagine – per creare immagini direttamente dal widget

  • Voice – per avviare l’assistente vocale in modo istantaneo

È un miglioramento pensato soprattutto per chi usa Grok in modo abituale e vuole ridurre al minimo i tempi di accesso oltre che i tempi effettivi d’utilizzo.

Un design semplice e personalizzabile

Il widget punta su un’estetica minimale che riprende lo stile scuro e colorato tipico dell’app. Le icone sono grandi e facilmente riconoscibili, e la dimensione si adatta senza problemi a layout diversi, così da integrarsi bene su qualsiasi Home screen Android.

Gli utenti possono scegliere se mantenere tutte e tre le scorciatoie oppure optare per una versione più compatta, ideale per chi preferisce setup più puliti.

Funzioni migliorate anche all’interno dell’app

L’aggiornamento porta anche qualche ritocco dietro le quinte: tempi di risposta più rapidi, scrolling più fluido e una gestione migliore dei contenuti multimediali generati. Il tutto per rendere Grok più stabile e piacevole da usare nel quotidiano.

Disponibilità

L’update è già in fase di distribuzione tramite Play Store e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nel giro di pochi giorni. Dopo l’installazione, il widget può essere aggiunto in pochi passaggi come qualsiasi altro widget. Basterà una pressione prolungata sulla Home.

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