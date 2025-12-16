Google Traduttore prepara delle novità molto interessanti su Android

Google Traduttore continua a essere uno dei servizi più utilizzati dell’ecosistema Google, pur ricevendo meno aggiornamenti rispetto ad altre applicazioni della stessa famiglia. Dietro le quinte, però, il team di sviluppo sta lavorando a una serie di funzioni pensate per rendere l’uso quotidiano più immediato e per facilitare l’accesso alle operazioni più richieste.

Le novità individuate nella versione 9.29.42.841653956.12

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Le funzioni in arrivo sono state individuate nella build 9.29.42.841653956.12 di Google Traduttore per Android, una versione non ancora accessibile al pubblico. L’elemento più rilevante riguarda l’introduzione delle scorciatoie rapide, ovvero quelle opzioni che compaiono quando si tiene premuta l’icona di un’app sulla schermata home.

Le scorciatoie disponibili

Secondo quanto emerso, Google Traduttore offrirà tre scorciatoie dedicate che permetteranno di:

avviare una traduzione tramite fotocamera;

utilizzare Live Translate ;

accedere a una sezione dedicata all’apprendimento linguistico.

Si tratta di un cambiamento semplice ma molto utile, soprattutto per chi usa spesso funzioni specifiche e desidera raggiungerle senza passare dalla schermata principale dell’app.

Notifiche dedicate all’apprendimento delle lingue

Accanto alle scorciatoie, la nuova versione introduce un sistema di notifiche che punta a rendere più costante l’esercizio linguistico. Le notifiche includeranno:

promemoria per esercitarsi;

avvisi sulle novità introdotte dagli sviluppatori;

riepiloghi settimanali dei progressi.

L’obiettivo è incentivare un utilizzo più regolare e strutturato delle funzioni dedicate allo studio della lingua, trasformando Traduttore in uno strumento più completo anche per l’apprendimento.

Distribuzione attesa nei prossimi mesi

Le funzionalità sono ancora in lavorazione, ma tutto lascia pensare a un’implementazione progressiva nel breve periodo. Una volta completati i test, il rollout coinvolgerà tutti gli utenti Android, portando nell’app scorciatoie e notifiche che semplificheranno la gestione delle traduzioni e dell’apprendimento linguistico.