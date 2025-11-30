Google Pixel 10 ottiene la modalità a basso consumo di Maps

Google ha iniziato a distribuire sui Pixel 10 una nuova modalità a basso consumo dedicata a Google Maps, pensata per ridurre in modo significativo l’impatto dell’app sulla batteria. Si tratta di una funzione attesa da tempo, soprattutto dopo l’aumento delle capacità AI del servizio che, pur migliorando l’esperienza, può incidere sulla carica del dispositivo.

La nuova opzione interviene su più livelli. In primo luogo, limita l’aggiornamento in tempo reale di alcune funzioni non essenziali, come la visualizzazione continua di elementi 3D o determinati layer della mappa. Allo stesso tempo, l’app adotta un profilo di localizzazione ottimizzato che alterna in maniera intelligente GPS, Wi-Fi e sensori interni per mantenere la precisione riducendo i consumi. L’interfaccia stessa si semplifica quando la modalità è attiva, con animazioni ridotte e una gestione più prudente della luminosità.

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Introdotta una novità tanto attesa dagli utenti che utilizzano spesso Maps, i primi dispositivi a riceverla sono i Google Pixel 10

Un aspetto interessante è che Google ha integrato questa modalità all’interno delle capacità on-device dei Pixel 10. Il dispositivo riconosce automaticamente situazioni in cui la batteria è sotto una certa soglia oppure quando ci si trova in un percorso conosciuto, attivando l’ottimizzazione senza interrompere la navigazione. L’utente può comunque controllare manualmente il tutto dalle impostazioni di Maps.

Il beneficio principale è evidente soprattutto nei tragitti lunghi: secondo Google, l’autonomia durante la navigazione può aumentare sensibilmente con questo aggiornamento, consentendo di completare spostamenti estesi senza ricorrere alla ricarica. Per chi usa spesso Maps in auto senza collegarlo a un caricatore, l’impatto potrebbe essere notevole e la differenza si noterà fin dal primo utilizzo.

L’arrivo iniziale dell’aggiornamento è riservato ai Google Pixel 10, ma l’azienda dovrebbe estendere la funzione ad altri modelli Pixel e, successivamente, agli smartphone Android compatibili. La distribuzione di questa nuova modalità sta già raggiungendo alcuni utenti e continuerà progressivamente nelle prossime settimane.