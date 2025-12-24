Google News ora racconta le notizie grazie all’AI

Negli ultimi anni Google ha trasformato GoogleNews in una piattaforma sempre più personalizzata e ricca di strumenti intelligenti. Da qui l’introduzione di Audio Briefing rappresenta un ulteriore passo in questa direzione. A pochi giorni dall’annuncio ufficiale, la funzione ha iniziato a comparire per i primi utenti, segnando l’avvio concreto di un progetto pilota che coinvolge anche alcuni editori selezionati.

L’obiettivo è duplice. Da un lato l’ azienda intende sperimentare nuovi modi per rendere le notizie più accessibili, dall’altro capire come l’intelligenza artificiale possa offrire maggiore contesto senza sostituirsi al lavoro giornalistico. Con Audio Briefing, Google News non si limita più a mostrare titoli e articoli suggeriti. Propone invece una sintesi vocale dei temi principali. Una soluzione pensata per chi preferisce ascoltare piuttosto che leggere. Così facendo, l’esperienza informativa diventa più fluida e adattabile ai diversi momenti della giornata.

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Come funziona Audio Briefing su Google News e cosa cambia per gli utenti

Dal punto di vista pratico, l’arrivo di Audio Briefing si concretizza con una nuova scheda chiamata “Ascolta”, identificata da un’icona a forma di cuffie accompagnata dal simbolo dell’intelligenza artificiale. Entrando in questa sezione, l’utente trova un lettore audio sviluppato secondo il linguaggio Material 3 Expressive, con comandi intuitivi che permettono di mettere in pausa, tornare indietro di 15 secondi, avanzare di 30, regolare la velocità di riproduzione o passare all’argomento successivo.

È presente anche un menù dedicato all’invio di feedback, segno che Google considera questa fase ancora sperimentale e aperta a miglioramenti. L’azienda sottolinea infatti che i briefing sono generati dall’AI e possono contenere imprecisioni, un avvertimento che mira a mantenere un rapporto trasparente con gli utenti.

Al momento, la funzione è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, con la versione 5.146.x dell’app Google News, e non è ancora chiaro quando verrà estesa ad altri mercati. Insomma, l’introduzione di Audio Briefing fa pensare ad una direzione precisa. Google intende rendere l’informazione sempre più multimodale, combinando testo, sintesi intelligenti e contenuti audio. Se il test darà risultati positivi, questa modalità potrebbe diventare un elemento fondamentale.