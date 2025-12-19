Google Meteo su Wear OS: bug diffuso sui modelli meno recenti

Negli ultimi giorni diversi utenti stanno facendo i conti con un malfunzionamento piuttosto evidente di Google Meteosu Wear OS. L’app, invece di mostrare le informazioni meteo, resta bloccata su una schermata di caricamento per poi restituire un errore che segnala l’impossibilità di scaricare i dati. Un problema che sta interessando soprattutto il primo Pixel Watch e alcuni Samsung Galaxy Watch meno recenti, creando non pochi disagi a chi utilizza lo smartwatch per controllare rapidamente il meteo.

App bloccata e Tiles inutilizzabili

Il bug non riguarda solo l’apertura dell’app principale. Anche le Tiles dedicate alle previsioni, al sole e all’indice UV risultano vuote o non funzionanti, mostrando messaggi legati all’impossibilità di recuperare la posizione. Il risultato è un loop continuo: il sistema invita a riprovare, ma senza alcun effetto pratico.

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Le segnalazioni parlano di un problema piuttosto esteso, che colpisce in modo trasversale diversi modelli ancora basati su Wear OS 3.5. Non si tratta quindi di un’anomalia limitata a un singolo brand, ma di un comportamento comune su più dispositivi che condividono la stessa versione del sistema operativo.

La possibile origine del problema

Secondo quanto emerso nelle discussioni online, la causa più probabile sarebbe legata a una modifica introdotta lato server da Google. L’azienda sta portando avanti una transizione interna per la propria app meteo, già abbandonata sui dispositivi più recenti, ma aveva assicurato il corretto funzionamento della versione legacy sugli smartwatch meno aggiornati.

La teoria più accreditata è che un aggiornamento pensato per i sistemi più nuovi abbia compromesso in modo involontario la compatibilità con l’app ancora presente sui modelli datati. Un errore non intenzionale, quindi, ma con effetti concreti sull’esperienza quotidiana.

Google conferma e prepara il fix

Un elemento importante arriva direttamente dal supporto Google. In una conversazione con un utente, un rappresentante dell’azienda ha confermato che il team di ingegneri è al corrente del problema e che è già al lavoro su una patch correttiva. Al momento non è stata indicata una data precisa per il rilascio dell’aggiornamento, segno che la distribuzione potrebbe avvenire gradualmente.

Nel frattempo, non risultano soluzioni alternative realmente efficaci. Riavvii, tentativi di aggiornamento o l’uso del pulsante “Riprova” non risolvono il blocco dell’app. La situazione resta quindi in stallo, in attesa di un intervento ufficiale.

Questo nuovo episodio mette ancora una volta in evidenza le difficoltà legate al supporto software a lungo termine sugli smartwatch, soprattutto quando entrano in gioco transizioni silenziose lato server che possono avere effetti imprevisti sui dispositivi meno recenti.