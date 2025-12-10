Google Messaggi: il nuovo design dei link punta alla pulizia, con qualche compromesso

Tra le novità introdotte di recente su Google Messaggi — dal ritorno del Picture-in-Picture per YouTube alla possibilità di menzionare contatti nelle chat di gruppo — emerge anche un cambiamento dedicato alle anteprime dei link. La modifica, presente nella beta 20251121_00_RC01, mira a rendere le conversazioni più ordinate, ma comporta una riduzione delle informazioni mostrate.
Finora l’anteprima seguiva uno schema tradizionale: URL nella parte superiore, immagine al centro e, a seguire, titolo, descrizione e dominio. Un formato chiaro che permetteva di capire subito la natura del contenuto.
La nuova interfaccia cambia impostazione. Se il messaggio contiene esclusivamente il link, l’URL non viene più mostrato. L’anteprima diventa dominata da una immagine di copertina più ampia, seguita da un riquadro più contrastato con un titolo più grande. Il dominio viene ancora visualizzato, questa volta accompagnato dalla favicon del sito. La descrizione testuale, invece, è stata rimossa del tutto.
Meno testo, più impatto visivo
Il risultato è un design più moderno, in linea con l’approccio visivo adottato da altre piattaforme Google. Allo stesso tempo, l’assenza dello snippet informativo ricorda l’esperienza di Google Discover, basata principalmente su immagine e titolo.
Quando il link è accompagnato da un messaggio testuale, l’anteprima si riduce per lasciare spazio al contenuto scritto, ma neanche in quel caso viene mostrato l’URL, a meno che non sia presente un messaggio più articolato. Si tratta di una scelta che punta alla semplicità, ma che potrebbe complicare la lettura immediata dei link condivisi, soprattutto per chi preferisce verificare rapidamente la destinazione.
Come ripristinare una visualizzazione più completa
Per chi desidera mantenere un approccio più informativo esistono comunque alternative. Nelle impostazioni dell’app — Impostazioni → Anteprime automatiche — è possibile disattivare la voce “Mostra tutte le anteprime” o limitare la visualizzazione alle sole anteprime multimediali. In questo modo l’URL torna a essere mostrato nel messaggio. Un’altra opzione consiste nel tenere premuto sull’anteprima per copiare rapidamente il link.
La novità resta al momento confinata al canale beta. Non sono ancora note le tempistiche di rilascio nella versione stabile, né se Google modificherà ulteriormente il comportamento prima della distribuzione più ampia.