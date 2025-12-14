Google Foto rinnova l’editor video su Android e iOS

Google sta aggiornando l’editor video di Google Foto su Android e iOS con una serie di novità pensate per trasformare l’app in uno strumento più completo. Il nuovo editor non si limita a ritagli di base ma permette di dar sfogo alla propria creatività. Introduce strumenti che rendono più semplice e veloce montare, personalizzare e condividere i propri video direttamente dal telefono, senza la necessità di app esterne.

I cambiamenti arrivano in un momento in cui molti utenti condividono sempre più spesso video brevi e highlight dai propri viaggi, eventi o momenti quotidiani. Con questa evoluzione, Google Foto punta a soddisfare la crescente richiesta di editing semplice ma potente, integrando funzionalità che fino a poco tempo fa si trovavano solo nelle app dedicate a contenuti social.

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Interfaccia rinnovata e strumenti più intuitivi

Una delle novità più evidenti è il design rivisto dell’editor video, che ora offre una timeline universale: una barra attraverso cui si possono trascinare, ritagliare e riorganizzare i vari spezzoni dei video in modo più naturale e coerente. Questo approccio facilita anche chi non è esperto di montaggio, perché rende l’editing molto più visivo e meno dispersivo.

Accanto alla timeline, compare un’interfaccia più ordinata e accessibile, con strumenti sempre a portata di mano per tagliare, unire e regolare sequenze. Anche la navigazione tra clip multiple è stata ottimizzata, così da favorire storie video più coerenti e interessanti.

Template, musica e testo per raccontare i tuoi video

Un’altra novità chiave riguarda i template per la creazione di video: si tratta di formati preimpostati con musica, testi e tagli sincronizzati alla colonna sonora. Basta selezionare foto e clip, scegliere un modello e lasciare che l’app generi un video highlight coinvolgente in pochi passaggi. Questa funzione è pensata per chi desidera risultati rapidi con un tocco stilistico immediato.

Oltre ai template, Google Foto ha aggiunto strumenti per inserire musica di sottofondo pescata da una libreria interna, così da adattare il ritmo e l’atmosfera del video secondo l’umore desiderato. L’editor consente anche di aggiungere testo personalizzato sovrapposto alle clip, con opzioni di font, colore e sfondo che permettono di raccontare meglio la storia o sottolineare momenti particolari.

Editing clip singole e creazione di storie

Il nuovo editor non serve solo a montare highlight reel: può essere usato anche per modificare singoli video in modo più creativo. Aprendo un filmato dalla galleria, si possono tagliare parti non desiderate, aggiungere musica o testo, e regolare la sequenza prima di salvare o condividere.

Questa flessibilità rende Google Foto un hub completo per memorie in movimento: non solo uno spazio per archiviare immagini, ma un vero e proprio laboratorio di creatività che copre foto e video con strumenti moderni.