Galaxy S26 Edge e l’illusione dello smartphone sottilissimo

La linea Edge 2025 ha dato inizio alla corsa allo smartphone ultrasottile come una delle tendenze più chiacchierate del settore, ma non tutte le scommesse sembrano destinate a durare. Samsung, che aveva abbracciato con decisione questa filosofia lanciando il Galaxy S25 Edge, ora si trova a fare i conti con una realtà meno entusiasmante delle aspettative iniziali. Le voci che arrivano dall’Asia parlano di un progetto, quello del GalaxyS26Edge, che potrebbe essersi fermato prima ancora di prendere davvero forma.

L’idea originale era ambiziosa. Consisteva nel sostituire la variante Plus con un modello più scenografico, capace di stupire per dimensioni e leggerezza. Il mercato però ha risposto con freddezza. Il fascino di uno spessore ridotto non è riuscito a compensare i sacrifici richiesti all’utente, soprattutto sul fronte dell’autonomia. Una batteria compressa in pochi millimetri ha significato rinunce concrete nell’uso quotidiano, un aspetto che molti consumatori non sembrano disposti a perdonare, nemmeno di fronte a un design elegante e futuristico. Così, quello che doveva essere un simbolo di modernità rischia di diventare un esperimento isolato

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Galaxy S25 Edge, strategia prudente e fine di un trend

Le indiscrezioni più recenti raccontano di una Samsung tornata improvvisamente cauta, pronta a rivedere i propri piani pur di non forzare una direzione che il pubblico non ha premiato. In un primo momento, l’azienda avrebbe semplicemente rimandato il successore, mantenendo in vita la versione Plus accanto agli altri modelli della gamma. Ora, però, prende corpo l’ipotesi più drastica. Ovvero l’abbandono totale della linea Edge per la prossima generazione.

A pesare non è solo l’andamento commerciale del Galaxy S25 Edge, ma anche il contesto generale del settore. Anche altri produttori, che avevano puntato su soluzioni simili, avrebbero registrato risultati inferiori alle previsioni, segno che l’ attrazione degli smartphone super sottili potrebbe essersi esaurita più rapidamente del previsto. Insomma, sembra proprio che l’innovazione estetica non può più viaggiare separata dall’esperienza d’uso. Se la riduzione dello spessore comporta compromessi evidenti su batteria e prestazioni, il consumatore medio preferisce soluzioni più equilibrate.

In questa prospettiva, la possibile cancellazione del Galaxy S26 Edge appare meno come un passo indietro e più come una scelta razionale. Il 2026 potrebbe segnare la fine di una moda lampo, lasciando spazio a dispositivi meno estremi ma più coerenti con le esigenze reali di chi li utilizza ogni giorno.